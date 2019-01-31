Doğusel’den, "Kıyı yapı projesi" önerisi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin yeni yılın ilk aylık olağan meclis toplantısında ilimizle ilgili çok önemli bir konu ele alındı. Körfez Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak’taki DTO Kocaeli Şubesi’nin yeni hizmet binasında gerçekleşen toplantı Meclis Başkanı Kürşat Bal başkanlığında ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel’in evsahipliğinde gerçekleşirken, İMEAK Deniz Ticaret Odası 45.Komite Meclis Üyesi ve Ataköy Marina Genel Müdürü Süheyl Demirtaş da “Marina ve yat sektörü” hakkında bir konuşma yapı. DTO üyelerine sektör hakkında önemli bilgilerin aktarıldığı konuşmayı Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu ile Deniz Liman Şube Müdürü Fuat Kubilay da takip etti.

MARİNA VE YAT SEKTÖRÜ

Demirtaş, 2022 yılında dünyada yat endüstrisinin 74,7 milyar dolarlık bir hacme sahip olacağını, yat turizmi ve ultra süper yatlara olan talepte istikrarlı yükseliş yaşandığını belirterek, “Dünyada toplam 2 milyon 900 bin yat bağlama yeri bulunurken, bunun 600 bini Akdeniz ülkelerinde yer alıyor. Fransa 180 bin, İtalya 170 bin, İspanya 130 bin bağlama yerine sahipken, denize daha fazla kıyısı olan Türkiye’de bu sayı sadece 18 bin 422’dir. Yalnızca ultra süper yatlardan değil, sıradan basit tekneleri de içine katarak söylüyorum ki, Avusturya ve İsviçre gibi denize kıyısı olmayan ülkelerde bile kişi başına düşen tekne sayısı Türkiye’den fazladır. Etrafı denizlerle kaplı ülkemizde bu sayıların nedeni ekonomiyle değil, ilgisizlikle açıklanabilir” dedi.

TÜRKİYE ÇOK GERİLERDE

Demirtaş, Türkiye’de denizciliğin gelişmesi açısından sektörün tek bir otoriteye bağlanması gerektiğini de belirterek, “Deniz turizminin faaliyetleri ve alanları pek çok bakanlığın yetki ve sorumluluk alanına giriyor. Kurumlar sadece kendi kurumlarının adını taşıyan kanunları esas almakta, yasal sistemimizdeki normlar hiyerarşisine uyulmamakta, diğer ilgili ve özel kanunlar ile ülkenin turizm politikalarını ve sektörün uluslararası rekabet gücüne dikkat edilmemektedir. Bununla birlikte diğer ülkelerle aramızda deniz yüzeyinden kira alınması gibi yasalar uluslararası rekabet gücümüzü zayıflatmaktadır. Düşünün ki, Türkiye’de yat bağlama bedeli bu yüzden Monaco’dan 4 kat daha pahalıdır” dedi.

EĞİTİM-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel de meclis üyelerine konuştu. İlimizin turizm ve ticaret hayatını direkt etkileyecek kıyı yapı projesine ihtiyaç olduğunu belirten Doğusel, şunları söyledi: “Öncelikle, geçtiğimiz hafta imzaladığımız protokolle ilgili konuşmak istiyorum. Evet, Kocaeli bir deniz kenti ve denizi daha iyi kullanması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Bu yönde önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu önemli çalışmalarımızdan biri de, Kocaeli Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte imzaladığımız protokoldür. Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy öncülüğünde imzaladığımız “Eğitim-Sektör İşbirliği” protokolü ile bu kentte denizciler yetiştireceğiz. Bu eğitim protokol ile denizciliği eğitimle başlatacağız. Bu protokolle, denizcilik ve gemi yapımı alanı bulunan okulların, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimleri giderilecek ve bu okullar nitelik olarak güçlendirilecek. Yine bu protokolle, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü, yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirilecek. Okullarda öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitim/staj konularında karşılaşılan zorluklar çözülecek. Bu, denizci millet, denizci ülke, denizci Kocaeli yolunda önemli bir adımdır"

ŞEHRE DEĞER KATACAK

“Öte yandan bir önemli konuya daha vurgu yapmak istiyorum: Kocaeli’nin bir turizm kenti olması yönünde son yıllarda önemli adımlar atılmıştır. Bir yandan Kandıra ve Karamürsel’deki plajlarımız mavi bayraklarla donatılırken, aynı zamanda denizimiz temizlenmiş, denizimizdeki canlı çeşitliliği her yıl daha da artmıştır. Buna ek, girişimcilerimizin çalışmaları sayesinde kentimiz beş yıldızlı otellerle dolmuş, Kocaeli, turizm kenti olma iddiasını daha da kuvvetlendirmiştir. Kuşku yok ki, turizm iddiasının ucu bucağı yoktur ve her yeni adım, beraberinde yeni adımları elzem kılmaktadır. Temizlenen denizimiz, mavi bayraklarla donatılan sahillerimiz, sadece yerli turistleri değil, yabancı turistleri de kentimize getirecek tur teknelerini misafir edecek bir marinaya, daha kapsamlı ifadesiyle kıyı yapı projesine ihtiyaç doğmuştur. Önümüzde yerel seçimler var. Yeni dönemde şehrimizi denizle buluşturacak bu konun mutlaka ele alınmasını bekliyoruz. Ve bu konunun takipçisi olacağız” dedi. Faaliyet raporları ve bütçenin de onaylandığı toplantıda, konuşmacı Süheyl Demirtaş’a anı plaketi takdim edildi.