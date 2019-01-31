Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:28 TSİ- Gündem G: Bugün 10:29 TSİ

Nevzat Doğan, asker eğlencesinde

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Alikahya’da 99-1 tertip olarak askere gidecek gençlerin eğlencesine katıldı.

mask
mask
mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Vatan hizmeti için asker ocağına gidecek 15 genç için Alikahya Kültür Merkezi’nde düzenlenen asker eğlencesine katılanlar arasında Başkan Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da vardı. Başkan Doğan ve beraberindekiler, asker adayı gençlerle birlikte halay çekip “ en büyük asker bizim asker” sloganları attılar. Eğlencenin sonunda vatan görevi için asker ocağına gidecek olan gençler için dua yapıldı.

attachment-295620-7-b0cc1402a9685b4b35d8b4a3cc6ea6bb-1548919557-1548919681.jpg?

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Alikahya’da ikamet eden gençler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Başkan Doğan, askere gidecek olan gençlerle tek tek sohbet etti. Askerliğin Türk gençleri için çok özel bir anlamı olduğunu belirten Doğan “sırası gelen her gencimiz bayrağımız ve vatanımız için bu kutsal görevi yerine getiriyor. Askerlik vatana, bayrağa ve millete bağlılığın sembolüdür. Asker ocağı bir eğitim yuvasıdır, gençlerimiz için hayatlarının dönüm noktasıdır. Bugün heyecanlıyız. Anaların gözbebeği, canından can kattığı güzel evlatlarımızı vatana hizmete gönderiyoruz. Bu vatan bin yıldır, namusunu korumuştur. Bu da bu aslan parçalarımız sayesinde olmuştur. Dualarımız sizinle. Analar gerektiğinde vatana kurban olsunlar diye yavrularına kına yakar. Asker ocağında bu vatanın değerini bir kez daha anlayacaksınız. Orada üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapın. Hayırlısı ile görevinizi tamamlayıp gelin. Başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ordumuza, bütün askerlerimize, polislerimize Allah yardım etsin. Gençler, yolunuz açık olsun. Kendinize dikkat edin. Allah bu kutsal görevi yapmayı nasip etti. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.

attachment-295620-2-b0cc1402a9685b4b35d8b4a3cc6ea6bb-1548919555-1548919659.jpg?

HİZMET DEVAM EDECEK

Başkan Doğan konuşmasında 10 yıldır İzmit Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğini, 31 Mart seçimlerinden sonra bu görevi AK Partili Sibel Gönül’e devredeceğini de ifade ederek “ Bizden bu kadar. Bir koltukta 10 yıl yeterli. Şimdi görevi yenilere bırakacağız. Mimar Sibel Gönül kardeşimiz bu hizmet bayrağını daha da ileri götürecek. Büyükşehir’de Tahir Büyükakın Hocamız, İzmit’te de mimar eliyle Sibel Hanım, Alikahya’mıza ve şehrimize hizmet edecekler” şeklinde konuştu.

attachment-295620-8-b0cc1402a9685b4b35d8b4a3cc6ea6bb-1548919557-1548919685.jpg?

BAŞKA MİLLET YOK

AK Parti Kocaeli Milletvekili M. Akif Yılmaz da yaptığı konuşmada “Allah gençlerimizin yollarını açık etsin. Askere, vatan nöbetine, düğüne gider gibi al yıldızlı bayrağı sırtına alarak gidiyorsunuz. Bugün bizlerin göğsünü kabartan bu evlatları yetiştiren anne ve babalarımızı hürmetle selamlıyoruz. Dünyada böyle bir gençliğe sahip bir millet daha yok. Onun için bin yıldır, bu coğrafyada özgür ve müreffeh bir şekilde barış içerisinde birlikte yaşıyoruz” dedi

attachment-295620-9-b0cc1402a9685b4b35d8b4a3cc6ea6bb-1548919558-1548919689.jpg?

ASKERE GİDECEK GENÇLER

Tolga Keleş ( Ulaştırma-İzmit Gaziemir), Nazım Gökbudak (piyade-Erzincan), Umut Marul ( piyade-Manisa Alaşehir), Yıldıray Tokgöz ( topçu-Ankara ), Muhammet Gökbudak (jandarma- Çanakkale), Orhan Şahin ( piyade -Sivas),Erkan Yaman (piyade-Sivas), Emre Şahin (piyade-Manisa), Muhammet Sağlam (topçu-Erzincan), Tolga Duman (piyade-Sivas), Emre Yurt (komando-Kayseri ), Özcan Yaman ( komando-Kayseri), Fatih Akgül ( jandarma- Çanakkale), Samed Arslan (topçu-Amasya), Emirhan Şahin (piyade-Sivas).

Bugün 10:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Gelir İdaresi Başkanlığı’na Karamürselli Bayrakdar atandı mask
Gelir İdaresi Başkanlığı’na Karamürselli Bayrakdar atandı
Güzellik salonuna kapatma cezası mask
Güzellik salonuna kapatma cezası
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek mask
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek
İZOCAM'da anlaşma sağlandı! mask
İZOCAM'da anlaşma sağlandı!
Otomobil ile ticari araç çarpıştı! mask
Otomobil ile ticari araç çarpıştı!
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek mask
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL