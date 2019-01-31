Nevzat Doğan, asker eğlencesinde

Vatan hizmeti için asker ocağına gidecek 15 genç için Alikahya Kültür Merkezi’nde düzenlenen asker eğlencesine katılanlar arasında Başkan Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile AK Parti İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da vardı. Başkan Doğan ve beraberindekiler, asker adayı gençlerle birlikte halay çekip “ en büyük asker bizim asker” sloganları attılar. Eğlencenin sonunda vatan görevi için asker ocağına gidecek olan gençler için dua yapıldı.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN

Alikahya’da ikamet eden gençler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Başkan Doğan, askere gidecek olan gençlerle tek tek sohbet etti. Askerliğin Türk gençleri için çok özel bir anlamı olduğunu belirten Doğan “sırası gelen her gencimiz bayrağımız ve vatanımız için bu kutsal görevi yerine getiriyor. Askerlik vatana, bayrağa ve millete bağlılığın sembolüdür. Asker ocağı bir eğitim yuvasıdır, gençlerimiz için hayatlarının dönüm noktasıdır. Bugün heyecanlıyız. Anaların gözbebeği, canından can kattığı güzel evlatlarımızı vatana hizmete gönderiyoruz. Bu vatan bin yıldır, namusunu korumuştur. Bu da bu aslan parçalarımız sayesinde olmuştur. Dualarımız sizinle. Analar gerektiğinde vatana kurban olsunlar diye yavrularına kına yakar. Asker ocağında bu vatanın değerini bir kez daha anlayacaksınız. Orada üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapın. Hayırlısı ile görevinizi tamamlayıp gelin. Başta Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ordumuza, bütün askerlerimize, polislerimize Allah yardım etsin. Gençler, yolunuz açık olsun. Kendinize dikkat edin. Allah bu kutsal görevi yapmayı nasip etti. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum” dedi.

HİZMET DEVAM EDECEK

Başkan Doğan konuşmasında 10 yıldır İzmit Belediye Başkanı olarak hizmet ettiğini, 31 Mart seçimlerinden sonra bu görevi AK Partili Sibel Gönül’e devredeceğini de ifade ederek “ Bizden bu kadar. Bir koltukta 10 yıl yeterli. Şimdi görevi yenilere bırakacağız. Mimar Sibel Gönül kardeşimiz bu hizmet bayrağını daha da ileri götürecek. Büyükşehir’de Tahir Büyükakın Hocamız, İzmit’te de mimar eliyle Sibel Hanım, Alikahya’mıza ve şehrimize hizmet edecekler” şeklinde konuştu.

BAŞKA MİLLET YOK

AK Parti Kocaeli Milletvekili M. Akif Yılmaz da yaptığı konuşmada “Allah gençlerimizin yollarını açık etsin. Askere, vatan nöbetine, düğüne gider gibi al yıldızlı bayrağı sırtına alarak gidiyorsunuz. Bugün bizlerin göğsünü kabartan bu evlatları yetiştiren anne ve babalarımızı hürmetle selamlıyoruz. Dünyada böyle bir gençliğe sahip bir millet daha yok. Onun için bin yıldır, bu coğrafyada özgür ve müreffeh bir şekilde barış içerisinde birlikte yaşıyoruz” dedi

ASKERE GİDECEK GENÇLER

Tolga Keleş ( Ulaştırma-İzmit Gaziemir), Nazım Gökbudak (piyade-Erzincan), Umut Marul ( piyade-Manisa Alaşehir), Yıldıray Tokgöz ( topçu-Ankara ), Muhammet Gökbudak (jandarma- Çanakkale), Orhan Şahin ( piyade -Sivas),Erkan Yaman (piyade-Sivas), Emre Şahin (piyade-Manisa), Muhammet Sağlam (topçu-Erzincan), Tolga Duman (piyade-Sivas), Emre Yurt (komando-Kayseri ), Özcan Yaman ( komando-Kayseri), Fatih Akgül ( jandarma- Çanakkale), Samed Arslan (topçu-Amasya), Emirhan Şahin (piyade-Sivas).