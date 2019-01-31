Tahir Büyükakın ve Şener Söğüt, KTO üyeleri ile buluştu

Körfez Ticaret Odası önceki gün meclis toplantı salonunda Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, mevcut Belediye Başkanı İsmail Baran ve İlçe teşkilatını ağırladı. Toplantıda Büyükakın ve Şener Söğüt hayata geçirecekleri projeler hakkında KTO üyeleri ile fikir alışverişinen bulundu.

SÖĞÜT: KÖRFEZ’İN HAYAT STANDARTLARINI YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ

Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şener Söğüt Körfez Ticaret Odası’nın önemine değinerek "Komite, meclis ve yönetiminde görev alıp üyeleri için çalıştığım ve sizlerden biri olarak bugün burada Belediye Başkan Adayı olarak aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Körfez Ticaret Odası ilimizin ve ilçemizin en önemli STK’larından biri olup ilçe sorunları ve çözümüne öncülük etmektedir. Bundan sonraki süreçte de sizlerle istişare halinde olup Tahir Başkanımızla birlikte Körfez’in hayat standartlarını çok daha yukarıya taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

BARAN: TİCARET ODAMIZLA HEP UYUM İÇERİSİNDE OLDUK

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında Körfez Ticaret Odası Yönetim ve meclisine teşekkür ederek "Görevde olduğumuz süreçte odamızla ilçe sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde biraraya geldik. Hepinize teşekkürlerimi sunuyoruz. İnşallah şimdi Şener kardeşimize bayrağı devredeceğiz. O da hizmet çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaktır" dedi.

KTO’DAN BÜYÜKAKIN VE SÖĞÜT’E TALEPLER

Körfez Ticaret Odası meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Adayı Büyükakın ve Körfez Belediye Başkan Adayı Söğüt’e KTO üyeleri Körfez sorunlarını teker anlatarak bu sorunların projeleri arasında yer alıp almadığını sordular. Belirlenen Körfez Sorunlarının arasında İlim tepe yolunun yapılması, Evyaport ve büyük sanayi kuruluşlarının olduğu alana battı çıktı yapılması, kentsel dönüşüm alanlarının yapılanması, ticari alanların yoğun olduğu yerlerde yaşanan otopark sıkıntısı, Körfez ilçesine alternatif yolların oluşturulması, riskli yerleşim alanı olan Samsun Mahallesi’nin tahliye edilmesi, Fener Gölü’nün millet bahçesine dönüştürülmesi, Körfez ilçesine tır parkı yapılması, Yarımca Gümrüğünün aktif hale getirilmesi konuları yer aldı.