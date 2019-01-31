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Dilovası’na giriş çıkışlar rahatlayacak

Büyükşehir tarafından Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak için başlatılan Batı Kavşağı düzenleme projesi içerisinde yer alan 3 adet köprü tamamlandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanacak. Proje içerisinde yer alan 3 adet köprü de tamamlandı. Çalışma tamamlanınca ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar trafik sorunu yaşamayacak.

YAPILAN KÖPRÜLERE ASFALT SERİLİYOR

Kocaeli’nde hayata geçirilen önemli ulaşım projelerinden biri olan Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovası’nda yapılan Batı Kavşağı’nda ilave çalışmalar gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 3 adet köprü tamamlandı. Toprakarme panel montajı ve yağmur suyu imalat çalışmaları da biten projenin asfalt çalışmalarına geçildi. Asfalt atabilmek için yol düzleme işine başlayan ekipler, yaya ve oto korkulukları ile elektrik aydınlatma direk montajına da başladı. Çevre ve peyzaj düzenlemesi de yapılan projenin bitmesine sayılı günler kaldı.

YENİ KÖPRÜLER VE KAVŞAK KOLLARI

Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapıldı.

DİREKT GİRİŞ ÇIKIŞ SAĞLANACAK

Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direkt katılım sağlayabilecek. Proje kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki Batı Kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 Karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan doğrudan giriş ve çıkış sağlanacak.

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