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KTO yılın ilk meclis toplantısını yaptı

Körfez Ticaret Odası’nda yılın ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Dolu dolu geçen meclis toplantısında üye tanıtımları, komite sunumları ve plaket takdimleri her ay olduğu gibi aksamadan yapıldı.

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Körfez Ticaret Odası’nda yılın ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Dolu dolu geçen meclis toplantısında üye tanıtımları, komite sunumları ve plaket takdimleri her ay olduğu gibi aksamadan yapıldı. KTO Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk’ün ay içinde gerçekleştirilen faaliyetleri anlatarak başladığı meclis toplantısında 2018 Yılı faaliyetlerinin anlatıldığı sine vizyon gösterisi meclis ve komitelerle paylaşıldı.

KOMİTE SUNUMLARI YİNE ÇOK YOĞUNDU

Körfez Ticaret Odası meclis toplantılarının en önemli özelliklerinden biri haline gelen komite sunumlarında bu ay 11. Komite Başkanı Hasan Yılmaz Marmara sigortacılarının sektör sorunlarını raporlayarak Ankara’da Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı’ya sundukları raporu, 9. Komite üyesi Bahattin Taş GTO’da düzenlenen nakliye komiteleri toplantısını, 13. Komite üyesi Fatih Uykun KOTO’da düzenlenen eğitim komiteleri komiteler müşterek toplantısı ve 15. Komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar Yapı denetim yönetmeliğindeki yapılan değişiklikleri meclis ve komite üyeleri ile paylaştı.

ÜYE TANITIMLARINDA 3 FİRMA TANITIM YAPTI

Körfez Ticaret Odası Ocak Ayı meclis toplantısında Zeliha Berk Z Perde Tasarım, Özel Noca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sahibi Demet Yenigün Erol, ve Yıldırım Ölçüm Denetim Firma Sahibi Erol Yıldırım firma tanıtımlarını yaparak meclis ve komite üyelerini alanları ve çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi. Üyelerin birbirini tanımasını ve ticari alanlarda da bağlantı halinde olmalarını amaçlayan üye tanıtımları bölümü ile ilgili Başkan Recep Öztürk üyelerimizin meclisimizde kendilerini bizlere ve üyelerimize tanıtmalarını son derece önemsediklerini belirtti.

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AHDE VEFA DEVAM EDİYOR

Nisan Ayı’nda yapılan seçimlerden bu yana her ay yapılan meclis toplantılarında KTO’da görev alan eski yöneticiler unutulmayarak plaket takdimi yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Ocak Ayı meclis toplantısında 2009-2011 yıları arasında Körfez Ticaret Odası’nda görev alan Recep Taşyürek’e plaket takdimini Meclis üyesi İnan Günay, Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk yaptı.

Bugün 10:47 TSİ - Ekonomi

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