İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, Karamürselli Merih Demiral'ı sezon sonuna kadar kiraladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi. Açıklamada, 3 numaralı formayı giyecek ve bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünde bulunan Merih'in önümüzdeki günlerde basına tanıtılacağı aktarıldı.
Bugün 11:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:07 TSİ
Merih Demiral, Sassuolo'da
İtalyan ekibi, 20 yaşındaki Merih Demiral'i sezon sonuna kadar kiraladı.
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Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - Sassuolo renkleri de Yeşil-Siyah....Lizbon'un Yeşil-Beyaz.
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