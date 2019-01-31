Merih Demiral, Sassuolo'da

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo, Karamürselli Merih Demiral'ı sezon sonuna kadar kiraladı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi. Açıklamada, 3 numaralı formayı giyecek ve bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünde bulunan Merih'in önümüzdeki günlerde basına tanıtılacağı aktarıldı.