Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Resmi ekiplerinin seyir halinde yapmış olduğu ortak denetimler esnasında Kültür Mahallesi Askerlik Şubesi civarında ring halinde bulunan 81 FP plaka sayılı hususi otomobili ile drif- spin attığı tespit edilen araç sürücüsü E. C. 5 bin 10 lira idari para cezası uyguladılar. Ayrıca eski sanayi sitesi stadyum sokak üzerinde yine ring halinde bulunan 67 NK plaka sayılı araç sürücüsünün spin attığı görüldü. Araç sürücüsü H.C.E’ye de 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı. Toplamda 10 bin 20 lira cezai işlem uygulanan her iki araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Bugün 11:29 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:30 TSİ
Drift atan iki araca 10 bin 20 lira ceza
DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri seyir halinde yaptıkları denetimde drift atan iki araca 10 bin 10 lira ceza kesildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz