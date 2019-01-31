Market alışverişleri abonelik sistemine geçiyor

Konaklama ve ulaşımdan eşya kiralamaya kadar birçok farklı ekosistemi buluşturan ‘paylaşım ekonomisi’, yükseliş trendine girdi. Tüketicilerin sahiplik beklentisinden uzaklaşıp, tükettikleri kadar ödedikleri bu yeni ekonomi anlayışıyla birlikte özellikle ABD’de market alışverişlerinden tüketici elektroniğine kadar birçok üründe abonelik modelleri ortaya çıktı. Temelinde tasarrufun yer aldığı paylaşım ekonomisi birçok yeni iş fikrinin doğmasına da imkan tanıyor. Türkiye’de de perakende sektöründeki geleneksel satın alma yerine abonelik modeliyle hesaplı alışveriş modelini ortaya koyan AydanAya.com 6 ay gibi kısa bir sürede 100 bin üyeye ulaştı. 2018 Temmuz ayında süpermarket alısverisleri için pazaryeri olarak hizmet vermeye başlayan girişim, ZMT Ventures Girişim Sermayesinden de 1 milyon dolarlık yatırım aldı.

AydanAya.com 6 ayda 1 milyon liralık satışa ulaştı

Yapılan açıklamada; tüketicilerin sürekli tükettigi ürünler için her seferinde markete gitmeden, diledikleri ürünlere abone olmasını sağlayan AydanAya.com belirlenen sıklıkta siparislerin ücretsiz kargo ile tüketicilere ulaştırıyor. 6 ayda 1 milyon liralık satış rakamına ulaşan site, üreticiyle tüketiciyi aracı olmadan bulusturarak tüketicilere uygun fiyat ve sık tüketilen ürünlerin tedariği için zaman tasarrufu sağlıyor. Aylık tekrar eden siparis sayısı her ay yüzde 20 artan platformun üyelerinin yüzde 67’si ise sitenin sagladıgı abonelik sisteminin yenilikçi oldugunu düsünüyor. Platform tüketicilerin marketlerde ihtiyaç fazlası anlık satın alma yapmasının da önüne geçiyor.

Online market alışverişi yapanların yüzde 40’ı ihtiyaçlarını abonelik sistemiyle almak istiyor

2018 yılı içerisinde Twentify araştırma şirketi tarafından Türkiye’de yapılan ‘Tüketici Süpermarket Alısverisi Alıskanlıkları’ arastırması sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 74’ü süpermarket alısverisleri için internetten sipariş verdiğini belirtirken, tüm market alısverisini internetten yapanların oranı ise yüzde 4,3 oldu. Yapılan market alısverisi için ‘abone ol seçenegi olsaydı kullanır mıydınız’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 40’ı abone olurdum cevabını verdi. Abone olunacak ürünlerin sıralamasında ise yüzde 90 oran ile tuvalet kagıdı birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 87 ile dis macunu ve üçüncü sırada yüzde 78 oranla sampuan geliyor. Arastırma sonucuna göre, süpermarket alısverisi için ürün gönderim sıklıgı beklentisi ise yüzde 44’lük tercih ile ayda bir defa olduğu görüldü.