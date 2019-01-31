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ABD’de soğuk hava dalgası: 7 ölü

ABD’nin orta batı eyaletlerini vuran ve "kutup girdabı" olarak adlandırılan soğuk hava dalgası nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin orta batı eyaletlerini vuran soğuk hava dalgası "kutup girdabı" hayatı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 500 uçuşun iptal edildiği, 10 eyalette posta hizmetlerinin durduğu, okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Michigan eyaletinin Detroit şehrinde biri 70’li yaşlarda 2 kişinin sokakta ölü bulunduğu öğrenildi. Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde 55 yaşındaki bir adam kar kürediği sırada düştüğü yerde donarak hayatını kaybetti. Chicago’da ise 75 yaşındaki bir kişi kar küreme aracının çarpması sonucu yaşamını yitirirken, Iowa’da 9 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Indiana’nın kuzeyinde bir çift, buzlanan yolda yaptıkları kazada hayatını kaybetti. Yetkililer, şiddetli soğuğun gece saatlerinde öldürücü boyutlarda olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanları, donma ve hipotermi sorunlarının saniyeler içinde ortaya çıkabileceğini belirterek, halka dışarıdayken konuşmamaları ve derin nefes almamaları tavsiyelerinde bulundu. Sıcaklar Minnesota’da 18, Wisconsin’de 14, Kuzey Dakota eyaletinin Grand Forks bölgesinde eksi 54 dereceye kadar düşerken, sıcaklığın eksi 30 dereceye düştüğü Chicago’da ise nehir buz tuttu.

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