Lastik-İş'te kongre tarihi belli oldu

Abdullah Karacan’ın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, Lastik-İş’te Alaaddin Sarı Genel Başkan olarak görevlendirmişti. Kongre kararı alan Lastik-İş yeni genel başkanını seçecek. Lastik-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, Lastik-İş Sendikası’nın 28. Olağan Genel Kurulu’nun 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verdi.

KARARLI MÜCADELE

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Lastik-İş, Abdullah Karacan’ın başkanlığı döneminde ülkemizdeki en başarılı ve demokratik sendikal uygulamalara imza atan bir sendika olmuştur. Ayrıca bu dönemde Lastik-İş her açıdan güçlenmiş ve gelişmiştir. Üye sayısı üç kat artmış, maddi altyapısı güçlenmiş, kendi binalarına, sosyal tesislere ve otellere sahip olmuştur. Aynı dönemde sınıf mücadelesine de aktif bir şekilde katılan sendikamız, sendikal hak ihlallerine, taşeronlaşmaya, kıdem tazminatını yok etme kampanyalarına, güvencesizliğe ve örgütsüzlüğe karşı kararlı bir mücadele sürdürmüştür” denildi.

GERİ ADIM ATMADAN

Açıklamanın devamnında; “23 Şubat'ta toplanacak 28. Olağan Genel Kurulu ile de Rıza Kuas ve Abdullah Karacan’lardan aldığı bayrağı daha da yükseltecek ve lastik, petrol, kimya işçilerinin öncü gücü olarak yoluna devam edecektir. Yeni Genel Kurulumuzda, Lastik-İş’in genel merkez yönetimi, şube yönetimleri, genel kurul delegeleri, işyeri sendika temsilcileri ve üyeleriyle ayrılmaz bir bütün olduğunu ve dimdik ayakta durduğunu gösterecektir. Sendikamız tarihinden aldığı güçle bulunduğu yerden en küçük bir geri adım atmadan ve hiçbir saldırıdan yılmadan mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” diye belirtildi.