Yıldırım, taraftarlara söz verdi

Belediye binasında gerçekleşen toplantıya, Karamürselspor’a gönül vermiş bir grup genç katıldı. Başkan Yıldırım buluşmada gençlerin istek ve önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

PLAYOFF’TA 5 MAÇA DA GİDECEKLER

Karamürselsporlu gençler BAL’a yükselme Play-Off maçlarında 5 deplasmana gideceklerini ve Karamürselspor’u yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu deplasmanlarda taraftarlar için otobüs tahsis edileceğinin sözünü verdi. Başkan Yıldırım’a taraftar grubu olarak bir dernek açma isteklerini ileten gençler, bu konu için yeniden bir araya gelecekler ve dernek yerinin belirlenmesi için önümüzdeki günlerde değerlendirme yapacaklar.