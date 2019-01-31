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Yıldırım, taraftarlara söz verdi

Karamürsel Belediye Başkanı ve AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, önceki gün Karamürselspor’a gönül veren gençlerle bir araya geldi.

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Belediye binasında gerçekleşen toplantıya, Karamürselspor’a gönül vermiş bir grup genç katıldı. Başkan Yıldırım buluşmada gençlerin istek ve önerilerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

PLAYOFF’TA 5 MAÇA DA GİDECEKLER

Karamürselsporlu gençler BAL’a yükselme Play-Off maçlarında 5 deplasmana gideceklerini ve Karamürselspor’u yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu deplasmanlarda taraftarlar için otobüs tahsis edileceğinin sözünü verdi. Başkan Yıldırım’a taraftar grubu olarak bir dernek açma isteklerini ileten gençler, bu konu için yeniden bir araya gelecekler ve dernek yerinin belirlenmesi için önümüzdeki günlerde değerlendirme yapacaklar.

Bugün 11:48 TSİ - Spor

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