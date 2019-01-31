Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi grup ve final müsabakalarında bütün takımları yenerek nâmağlup şampiyon olan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübü, önemli başarıya imza attı. Kocaelispor eski antrenörü ve takımın çalıştırıcılığını üstlenen usta isim Taner Pınar, “Sporcularımızı gönülden kutluyorum. Türkiye finallerinde yine ilkleri başarmanın azmiyle çalışmaya devam" dedi.
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Kocaeli Gençlik Hizmetleri şampiyon oldu
Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi grup ve final müsabakalarında bütün takımları yenerek nâmağlup şampiyon olan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübü, önemli başarıya imza attı.
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Bugün 11:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz