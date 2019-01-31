Kocaeli Gençlik Hizmetleri şampiyon oldu

Kocaeli Küçük Kızlar Voleybol Ligi grup ve final müsabakalarında bütün takımları yenerek nâmağlup şampiyon olan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor kulübü, önemli başarıya imza attı. Kocaelispor eski antrenörü ve takımın çalıştırıcılığını üstlenen usta isim Taner Pınar, “Sporcularımızı gönülden kutluyorum. Türkiye finallerinde yine ilkleri başarmanın azmiyle çalışmaya devam" dedi.