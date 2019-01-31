Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu

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Türkiye Şampiyonası’na katılan Kocaeli Yıldız Bayanspor kadın futbol takımı, Sekapark sahilinde faaliyet gösteren Maide Kafe’de kahvaltıda buluştu. Maç öncesindeki kahvaltıda moral ve enerji depolayan kızlar, saat 12.00’de maça çıktı. Kocaeli Yıldız Bayansporlu futbolculara kulübün yönetim kurulu üyesi Selçuk Baysal kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, genel kaptan Elif Demirhan ve yönetim kurulu üyesi Selçuk Baysal da katıldı.