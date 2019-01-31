Türkiye Şampiyonası’na katılan Kocaeli Yıldız Bayanspor kadın futbol takımı, Sekapark sahilinde faaliyet gösteren Maide Kafe’de kahvaltıda buluştu. Maç öncesindeki kahvaltıda moral ve enerji depolayan kızlar, saat 12.00’de maça çıktı. Kocaeli Yıldız Bayansporlu futbolculara kulübün yönetim kurulu üyesi Selçuk Baysal kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, genel kaptan Elif Demirhan ve yönetim kurulu üyesi Selçuk Baysal da katıldı.
Bugün 11:50 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu
Türkiye Şampiyonası’na katılan Kocaeli Yıldız Bayanspor kadın futbol takımı, Sekapark sahilinde faaliyet gösteren Maide Kafe’de kahvaltıda buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz