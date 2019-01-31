Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4

1. Küme U-19 Futbol Ligi C Grubu takımlarından Yenidoğan Serdarspor, 6’ncı maçta 3’üncü galibiyetine ulaşırken, 3 de yenilgi aldı. Gölcük İdman Yurdu ile karşılaşan Bordo Beyazlılar, bu müsabakayı 4-0 kazanırken kendine geldi. İzmit ekibi, 13 gol attı, 10 gol yedi.