1. Küme U-19 Futbol Ligi C Grubu takımlarından Yenidoğan Serdarspor, 6’ncı maçta 3’üncü galibiyetine ulaşırken, 3 de yenilgi aldı. Gölcük İdman Yurdu ile karşılaşan Bordo Beyazlılar, bu müsabakayı 4-0 kazanırken kendine geldi. İzmit ekibi, 13 gol attı, 10 gol yedi.
Bugün 11:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:55 TSİ
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4
1. Küme U-19 Futbol Ligi C Grubu takımlarından Yenidoğan Serdarspor, 6’ncı maçta 3’üncü galibiyetine ulaşırken, 3 de yenilgi aldı.
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Bugün 11:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz