İlimizi ve Çayırova ilçesini uluslararası alanda temsil eden, ülkemizin Dünya ve Avrupa A Klasman Karate hakemi, aynı zamanda Karate Antrenörü Hazim Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu Fransa Paris’te yapılan 2019 yılının ilk önemli Karate Turnuvası olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren Paris Open Karate 1 Premier League maçlarındaki görevini başarı ile tamamlayarak yurda döndü. 82 ülkeden 776 sporcunun katıldığı bu önemli şampiyonada birbirinden önemli maçlarda düdük çalan Hazim Özdemir, Kasım 2018’de de, İspanya / Madrid’de yapılan Dünya Karate Şampiyonası’nda da final maçlarında görev yapmıştı. 2019 yılının Türk Karatesi ve Türk Karate Hakemleri için çok yoğun geçeceğini belirten Hazim Özdemir statü gereği bu yıl 3 ayrı kıta da maç yönetmesi gerektiğini belirterek 2020 Olimpiyatları yolunda her Türk spor adamının yapması gerektiği gibi üstüne düşen tüm sorumlulukları büyük bir ciddiyetle yerine getireceğini söyledi.
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Hazım Özdemir, Fransa’dan döndü
Çayırova'yı uluslararası alanda temsil eden, ülkemizin Dünya ve Avrupa A Klasman Karate hakemi, aynı zamanda Karate Antrenörü Hazim Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu Fransa Paris’te yapılan 2019 yılının ilk önemli Karate Turnuvası olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren Paris Open Karate 1 Premier League maçlarındaki görevini başarı ile tamamlayarak yurda döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz