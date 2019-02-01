Basketbolda bugün 4 maç oynanacak

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde 4 maç oynanacak. Bu maçlardan ikisi İzmit’te, ikisi de Gölcük’te oynanacak.
Program şöyle…
19:00 U 14 E.Fin. Gr. 23 Nisan - Gölcük Us Atatürk
20:30 U 16 E.C Gr 23 Nisan - Kağıt A Atatürk
19:00 U 14 Kızlar Gebze Yıl. - İst.Yıl. B Gebze
20:30 U 16 E.C Gr. Gebze GB - K.Mürsel Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz