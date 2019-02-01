Voleybolda kızlar hakimiyeti

Kocaeli mahalli voleybol ligleri maçlarına aralıksız devam ediliyor. Liglerde yine kadınların hakimiyeti var.
Günün programı şöyle…
19:00 Midi Kız İhsaniye - 19 Mayıs-B Gölcük
18:30 Yıldız Kız Yenikent / A - Aile ve Sos. P. Derince
20:00 Midi Kız Gençlik Hiz. – Y.Kaptan / A Derince
18:30 Midi Kız İzmit D.S.İ.-B - İzmitspor İzmit
20:00 Yıldız Kız İzmitspor - İzmit D.S.İ. / B İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz