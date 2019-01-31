Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:07 TSİ- Spor G: Bugün 12:08 TSİ

Diagne'nin yükselişi

Kariyerine İtalya'nın alt liglerinde başlayan ve birçok ülkede forma giyen Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da 1 yılda gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu.

Diagne'nin yükselişi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Profesyonel kariyerine İtalya'nın alt liglerinde başlayan Mbaye Diagne, Türkiye'de kısa sürede gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu. Senegal'in başkenti Dakar'da 28 Ekim 1991'de doğan Diagne, profesyonel kariyerine 2010'da İtalya'da başladı. İtalya'nın alt liglerinde 3 yıl forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2013-2014 sezonu başında ise Juventus'a transfer oldu. Torino ekibiyle resmi maçta forma giyme şansı bulamayan Senegalli milli futbolcu, sırasıyla Ajaccio (Fransa), Lierse (Belçika), El Shabab (Suudi Arabistan) ve Westerlo (Belçika) takımlarına kiralandı. Ardından Macaristan'ın Ujpest takımına imza atan Diagne, bu ekipte gösterdiği etkili performansın ardından Şubat 2016'da Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Çin temsilcisinde forma giydiği 44 mücadelede 16 gole imza atan Diagne, geçen sezonun ara transfer döneminde ise Kasımpaşa'ya imza attı.

Juventus macerası kısa sürdü

Mbaye Diagne, 2013-2014 sezonu başında transfer olduğu Juventus'ta forma şansı bulamadı. Büyük umutlarla transfer olduğu Torino ekibinde o dönemki teknik direktör Antonio Conte tarafından tercih edilmeyen Diagne, ardından Fransa'nın Ajaccio takımına kiralandı.

Kasımpaşa'da çıkışa geçti

Kasımpaşa'nın, eski teknik direktörü Şota Arveladze'nin tavsiyesi üzerine transfer ettiği Diagne, 1 yıl formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda sergilediği performansla iz bıraktı. 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12 gol atan Senegalli santrfor, golcü performansını bu sezona da taşıdı. Bu sezona hızlı bir başlangıç yapan Diagne, ligde ilk yarıda görev yaptığı 17 maçta 20 kez fileleri havalandırarak Kasımpaşa'nın üst sıralarda yer almasında başrolü üstlendi.

Gol sevinçleri ile ön planda

Mbaye Diagne, bu sezon attığı gollerden sonra yaptığı sevinçle dikkati çekiyor. Senegalli futbolcu, bazı maçlarda fileleri havalandırdıktan sonra hayranı olduğu "King Kong" karakterinin maskesini takarak gol sevincini yaşıyor. Didier Drogba, Samuel Eto'o ve El-Hadji Diouf'un videolarını izleyerek kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Diagne, en çok Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'da forma giyen Mario Balotelli'nin oyun stilini beğeniyor.

Bugün 12:07 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Merih Demiral, Sassuolo'da mask
Merih Demiral, Sassuolo'da
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4 mask
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı! mask
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı!
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1 mask
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1
Sonuna kadar mücadele! mask
Sonuna kadar mücadele!
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu mask
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL