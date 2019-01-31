Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:11 TSİ- Spor G: Bugün 12:12 TSİ

Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı!

U-14 Ligi C Grubu’nda açık ara liderliğini sürdüren Kocaelispor, üçüncü sıradaki Yahyakaptanspor ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

U-14 Ligi C Grubu’nda açık ara liderliğini sürdüren Kocaelispor, üçüncü sıradaki Yahyakaptanspor ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Yeşil Siyahlılar maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı 7-0 kazandı ve 11’de 11 yaptı. Bu galibiyetin ardından rakip fileleri toplam 66 kez havalandıran ve kalesinde sadece 3 gole izin veren Kocaelispor’un gollerini Yağız (3), Eren (2), Bedirhan ve Yusuf attı. Kocaelispor bir sonraki maçında İlimtepe Futbol Kulübü’nü konuk edecek, Yahya Kaptan ise Hereke Yıldız’ın konuğu olacak. Ahmet AKAY

İZMİT YAHYAKAPTAN: 0 KOCAELİSPOR: 7

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 C)

HAKEM: Mustafa İdris Kılıç***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Oruç**, Yiğithan**, Yavuz** (Caner**), Birkan**, Alihan***, Ömer**, Emir***, Yusuf**, Samet** (Beren**), Mustafa** (Kerem**), Bünyamin** (Alpay **)

KOCAELİSPOR: Onuralp***, Hamza***, Kerem***, Suat***, Alperen***, Bedirhan*** (Ahmet Emir**), Erdem*** (Ahmet Akif**), Yusuf***, Yağız****

GOLLER: Yusuf Dk.9, Yağız Dk.20-35 ve 42, Bedirhan Dk.47, Eren Dk.60 (P) ve 66

Bugün 12:11 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Merih Demiral, Sassuolo'da mask
Merih Demiral, Sassuolo'da
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4 mask
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı! mask
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı!
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1 mask
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1
Sonuna kadar mücadele! mask
Sonuna kadar mücadele!
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu mask
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL