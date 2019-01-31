Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı!

U-14 Ligi C Grubu’nda açık ara liderliğini sürdüren Kocaelispor, üçüncü sıradaki Yahyakaptanspor ile Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Yeşil Siyahlılar maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü maçı 7-0 kazandı ve 11’de 11 yaptı. Bu galibiyetin ardından rakip fileleri toplam 66 kez havalandıran ve kalesinde sadece 3 gole izin veren Kocaelispor’un gollerini Yağız (3), Eren (2), Bedirhan ve Yusuf attı. Kocaelispor bir sonraki maçında İlimtepe Futbol Kulübü’nü konuk edecek, Yahya Kaptan ise Hereke Yıldız’ın konuğu olacak. Ahmet AKAY

İZMİT YAHYAKAPTAN: 0 KOCAELİSPOR: 7

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-14 C)

HAKEM: Mustafa İdris Kılıç***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Oruç**, Yiğithan**, Yavuz** (Caner**), Birkan**, Alihan***, Ömer**, Emir***, Yusuf**, Samet** (Beren**), Mustafa** (Kerem**), Bünyamin** (Alpay **)

KOCAELİSPOR: Onuralp***, Hamza***, Kerem***, Suat***, Alperen***, Bedirhan*** (Ahmet Emir**), Erdem*** (Ahmet Akif**), Yusuf***, Yağız****

GOLLER: Yusuf Dk.9, Yağız Dk.20-35 ve 42, Bedirhan Dk.47, Eren Dk.60 (P) ve 66