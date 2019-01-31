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Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1

U-16 Ligi B Grubu maçında Yenidoğan Serdarspor ile İzmit Futbol Kulübü, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

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U-16 Ligi B Grubu maçında Yenidoğan Serdarspor ile İzmit Futbol Kulübü, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişme içerisinde geçen ve zaman zaman da gerilimli anların yaşandığı maç 1-1 sona erdi.

İZMİT FK ÖNE GEÇTİ

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Mehmet Can Koç, Muhammed Emin Arıcı ve Berkay Duran hakem üçlüsünün yönettiği maçta ilk gol İzmit FK’dan geldi ve Göktuğ 12. dakikada takımını öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında hararet arttı. Hakem Mehmet Can Koç, itirazlarından ötürü Yenidoğan ekibinin deneyimli teknik adamı Süleyman Eker’i oyun alanının dışına gönderdi.

İKİSİ DE BERABERLİĞE ÜZÜLDÜ

Dakikalar 72’yi gösterdiğinde beraberlik golü geldi ve Yenidoğan’da Abdullah attığı şık golle skoru 1-1’e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1-1’er puan ile ayrıldı. İzmit FK beraberlik sonrası 6 maç sonrası puanını 7’ye, Yenidoğan Serdarspor ise 5’e çıkardı. Yenidoğan Serdar önümüzdeki hafta İlimtepe FK ile karşılaşırken, İzmit FK haftayı bay geçecek. Ahmet AKAY

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YENİDOĞAN SERDARSPOR: 1 İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-16 B)

HAKEMLER: Mehmet Can Koç***, Muhammed Emin Arıcı***, Berkay Duran***

YENİDOĞAN SERDARSPOR: Yiğit***, Yusuf***, Görkem**, Emirhan**, Miraç***, Talha**, Biray** (Kürşat**), Emre**, Ahmet***, Abdullah***, Berat**

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: Çağrı***, Efe**, Muhammet**, Furkan**, Muhammet Dalaman***, İbrahim**, Emin***, Olcay** (Raif**), Sezer**, Ömer** Göktuğ***

GOLLER: Abdullah Dk.72 (Yenidoğan), Göktuğ Dk.12 (İzmit FK)

Bugün 12:11 TSİ - Spor

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