AKP'li adaylar Ankara’da

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda 81 İl ve ilçe adaylarının aday tanıtım ve seçim manifesto toplantısına Kocaeli’den de yoğun katılım oldu. AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, 12 ilçe belediye başkan adayı ve mevcut belediye başkanları da hep birlikte Ankara’daydı.

TEŞKİLATLAR AKIN ETTİ

Başkan adayları dışında; teşkilat üyeleri de otobüslerle gece Ankara’ya adeta akın etti. AKP İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları üyeleri, hazırladıkları sloganlar, atkılar ve t-shirtlerle salonda farkını tekrar ortaya koydu. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da gençlerin yanına tribüne çıktı, birlikte fotoğraf çektirdi.