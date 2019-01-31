Avrasya Tüneli geçiş ücretine ZAM!

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde bu gece yarısından itibaren zamlı tarife uygulanacak. Tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL oldu. Eski fiyat ise otomobiller için 23.30i minibüsler için 34.90 TL idi.