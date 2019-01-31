Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde bu gece yarısından itibaren zamlı tarife uygulanacak. Tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL oldu. Eski fiyat ise otomobiller için 23.30i minibüsler için 34.90 TL idi.
Bugün 12:20 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 14:25 TSİ
Avrasya Tüneli geçiş ücretine ZAM!
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde bu gece yarısından itibaren zamlı tarife uygulanacak.
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Bugün 12:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz