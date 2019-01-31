AKP'li aday Bıyık: Osman Gazi Köprüsü’nü genişleteceğiz

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Macit Zeybek, AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’la birlikte Darıca’da seçim çalışmalarına katıldı. Darıca’da bazı kurum ve kuruluşları ziyaret eden Zeybek ve Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde iki ayrı eve konuk olarak vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi. Ziyaretlerde hazırlayacakları seçim beyannamesinin Darıcalılar tarafından çok beğenileceğini dile getiren Bıyık, “Darıca için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Mahallemizdeki Osmangazi Köprüsü’nün dar olduğunu biliyoruz. Orayı genişleteceğiz ve yeni bir köprü daha yapacağız. Hep beraber Darıca’ya güzel hizmetler yapacağız” dedi.

BIYIK BAŞARILI OLACAK

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Macit Zeybek, Darıcalılardan yerel seçimler için destek isterken “AK Parti demek belediyecilik demektir. AK Parti demek vatandaşa hizmet demektir. Darıca’da AK Parti belediyeciliği çok başarılı örnekler sergilemiştir. 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca adayımız olan Muzaffer Bıyık, sizlerin desteği ile seçilerek, çok başarılı bir belediyecilik yapacaktır. Darıca bu açıdan çok şanslı. Çünkü Muzaffer Bıyık Darıca’da 9 yıl ilçe başkanlığımızı yapmış tecrübeli bir arkadaşımız. Darıca’nın bütün sorunlarını ve ihtiyaçlarını en yakından biliyor. Darıca’ya çok güzel hizmetleri olacak” diye konuştu.

HALK MECLİSLERİ DÜZENLEYECEĞİZ

AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada “Ben Darıca’da doğdum burada büyüdüm. Darıca’nın evladıyım. 9 yıl AK Parti Darıca İlçe Teşkilatımızda ilçe başkanlığı görevinde bulundum. 9 yıldır sizlerin içinizdeydim. Belediye başkanı seçildikten sonra yine sizlerle iç içe olmaya devam edeceğim. Belirli aralıklarla mahallelerimizde halk meclisleri düzenleyerek vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

PROJELERİ HEP BERABER YAPACAĞIZ

"Büyükşehir Belediyemiz ve sizlerle birlikte ‘işte bu’ diyeceğiniz seçim beyannamesiyle karşınızda olacağız” diyerek beyannamesiyle ilgili konuşan Bıyık, “Darıca için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Darıca ile Tuzla’yı birbirine bağlayacağız. Aynı şekilde Darıca ile Eskihisar’ı da birbirine bağlayacağız. Nenehatun Mahallemizde bulunan stadı yeniden inşa ederek bir spor köyü oluşturacağız. Osmangazi Köprüsü’nün dar olduğunu biliyoruz. Orayı genişleteceğiz ve yeni bir köprü daha yapacağız. Bunun gibi daha birçok proje hazırlıyoruz. Hep beraber Darıca’ya güzel hizmetler yapacağız" dedi.