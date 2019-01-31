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Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"

Gölcük'te cesedi gömülü halde bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davada Ecem Balcı’nın günlüğünün bir kısmı okunurken “Eniştem beni taciz etti”  sözleri mahkemede şok etkisi yarattı.

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Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 16 Şubat'ta Gölcük'te ormanlık alanda toprağa gömülü halde cesedi bulunan lise öğrencisi Balcı'yı tasarlayarak kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Kara ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan diğer sanıklar K.A, R.Ö.Y, N.K, Y.K, İ.D. ve avukatları katıldı

"POLİSLER ONURUMLA OYNADI"

Duruşmada ilk olarak ifadesi alınan sanık Süleyman Kara ise ifadesinde, "Esra’yı baskı altına almam söz konusu değil. Karakol görüntülerinin ortaya çıkmasını istiyorum. Karakolda hasta kardeşim beni beklerken kan kustu. Ben polisler tarafından çırılçıplak soyuldum. Bu şekilde onurumla oynanmasına müsaade etmem. Gözaltında ayrıca yatalak anneme ağır sözler söylendi. Bunu bana yapan polisler, Cumhurbaşkanı ve İç işleri Bakanı Soylu’ ya ağır küfürler etti. Ecem’ e ait sim kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edecektim. Ancak bana engel oldular" dedi

"ENİŞTEM BENİ TACİZ ETTİ"

Sanık Süleyman Kara’nın ifadesinin ardından Ecem Balcı’nın avukatları  Ecem Balcı’ ya aitten günlük okundu. Günlükte Ecem Balcı “Selam. Korkun şeyler atlatıp geldim. Hangisinden başlamam gerekiyor bilmiyorum. Neyse en sarsıcı şeyden başlıyorum. Eniştem tarafından tacize uğradım. Gece ben uyurken benden faydalanmaya çalıştı. Hiç bir şey yapamadım. Çok korktum buraya uzun uzun yazmak istemiyorum. Bunları başka zaman okuduğumda hatırlamak istemiyorum. Gelelim ikinci mevzuya. Bartu ile ayrıldık galiba. Ben onun ismini dövme yaptırmışken hem de. İğrenç hissediyorum  asla yapmam dediğim bir şeyi yaptım çünkü. Anneme haklıymışsın demek istemiyorum ama yine haklı çıktı. Ne yapacağımı bilmiyorum kafam allak bullak. Çıkmaza girdim. Okula gitmiyorum. Daha doğrusu gidemiyorum,  çünkü Bartu’nun eski sevgilisiyle aynı okuldayım. Bunların arasında birde psikopat babam var. O yaşanan enişte olayında bana suçlu gözüyle baktı. Babam hayatımdaki hiçbir şeyden memnun değil. Yaptığı tek şeyde durum dururken arayıp bağırıyordu. İntihar etmek istiyorum hem de çok fazla. Bir amacım yok, sevenim yok, param yok, mutsuzum ölsem herşey çok güzel olacak. Ama ölünce de sıkılırım. Gerçi burada da sıkılıyorum da neyse yoruldum yine patlama derecesine gelecek olursam yazarım” yazdığı ortaya çıktı.

31 NİSAN’A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Ecem Balcı'nın otopsi raporunun gönderilmesi için yazılan yazıya cevap verilmemesi nedeniyle raporun akıbetinin sorulmasına, anne Esra E'nin intiharına ilişkin dosyanın istenilmesi için tekrar yazı yazılmasına, Ecem’ in günlüğünde adı geçen isimler hakkında soruşturma olup olmadığına belirlenmesine, Ecem Balcı’nın sim kartı ile görüşme yapan herkes tanık olarak davaya getirilmesine. ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan 2019'a erteledi. Selin BECER

Balcı'nın günlüğünün görüntüleri:

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