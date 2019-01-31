Gönül: Şantiye şefi gibi sahada olacağım

Türk Eğitim-Sen binasında gerçekleşen programa Mimar Sibel Gönül’ün yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da katılım gösterdi. Ziyaret kapsamında değerlendirmelerde bulunan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Halka rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Ben mimarım, şantiye şefi gibi sahaya çıkacağım; giyeceğim çizmelerimi, takacağım baretimi. Yaptığımız her işin denetimlerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“İZMİT BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

Konuşmasına Türk Eğitim-Sen’e başarılar dileyerek başlayan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Hepinizin de bildiği gibi bir seçim sürecine girdik. Öncelikle bu sürecin İzmit’imize, Kocaeli’mize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İzmit bizim gözbebeğimiz. Başta Sayın Nevzat Doğan olmak üzere bugüne kadar İzmit için emek sarf eden taş üstüne taş koyan kişilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ”

İzmit Belediyesinin kapılarının her zaman açık olacağının altını çizen Başkan Adayı Gönül, “Gönül belediyeciliği anlayışı ile hem bir kadın hem de bir mimar olarak çok daha farklı hizmetler ortaya koyacağıma inanıyorum. Kapılarımız ve gönüllerimiz vatandaşlarımıza her zaman açık olacak. Tüm paydaşlarımızın fikir ve önerilerine duyarsız kalmadan, kimseyi ötekileştirmeden herkesin başkanı olacağız” dedi.