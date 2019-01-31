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Gönül, ilk kez oy kullanacak gençleri ziyaret etti

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, Körfez Mahallesi’nde ilk kez oy kullanacak olan gençlerle buluştu. Gençler, “İlk oyumuz Sibel Gönül’e” dedi.

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AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Körfez Mahallesi’nde ikamet eden ve ilk kez yerel seçimlerde oy kullanacak olan Gamze ve Eren isimli gençler ile buluştu. Başkan adayı Gönül’ü karşısında gören gençler, “İlk oyum sana” dedi. Sibel Gönül “Gençler bizim umudumuz ve geleceğimizdir. Biz inanıyoruz ki gençler için ne kadar yatırım yapılırsa geleceğimiz o kadar güzel olur” dedi.

BERABER YÜRÜYECEĞİZ

Gerçekleşen ziyaretlere Gönül’ün yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan da katılım gösterdi. Gençlerin ilgisinden dolayı oldukça memnun olan Başkan Adayı Sibel Gönül, “Genç kardeşlerimizin duyarlı olması ve bilinçli bir şekilde sandığa gitmesi demokrasi adına çok değerlidir. Bizler bu yolda her zaman gençlerle beraber yürüdük. Bundan sonrada beraber yürüyeceğiz” dedi.

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GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZDİR”

Başkan Adayı Sibel Gönül, gençlik kolları tarafından hazırlanan, ‘ilk oyum sana’ yazılı çerçevede Gamze ve Eren ile fotoğraf çektirdi. AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Gençler bizlerin geleceğidir. Gençlerden beklentim ve onlara projelerim çok. İlk oyunuzu partimiz için kullanmanız beni son derece duygulandırdı” ifadelerini kullandı.

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