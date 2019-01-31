Sonuna kadar mücadele!

Dün Vin-San Tesisleri’nde maçın taktiğini çalışan Yeşil Siyahlılarda Fatih antrenmana çıkmadı, Kemal kontrollü çalıştı, Murat Başak ise düz koşu yaptı. Sol ayağında ağrısı olan Başak’ın önemli bir sorununun olmaması teknik ekibi sevindirdi. 2-0 kazanılan Gölcükspor maçının 11’ini Turgutlu maçında da sahaya sürmesi beklenen teknik adam Galip Gündoğdu, tüm planlarının galibiyet için olduğunu ifade etti.

SEFA: AĞLADIM

Antrenman öncesinde basının sorularını yanıtlayan Büyük Kerem “Üst sıralarda tutunmak için deplasmanlardan da mutlaka puanlar kazanmalarının şart olduğunu belirtti. Kerem ayrıca bulduğu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için elinden geleni yaptığını ifade etti. Alya (Gökyüzü) adında bir kız bebek sahibi olan Sefa ise röportajında “Baba olmak çok özel bir duygu. Alya’mızı kucağımıza aldığımda gözyaşlarımı tutamadım. Allah herkesin evladını korusun kollasın” derken, Turgutlu maçında sahadan 3 puan ile ayrılmak için var olan tüm enerjilerini sahaya yansıtacaklarını belirtti. Erdem ÖVÜÇ