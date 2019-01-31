Parktaki ağacı ateşe verdiler

Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı bakımsızlıktan dökülüyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin yaptığı heykellerin de sergilendiği parkta, birbirinden güzel heykellere kendini bilmez kişiler tarafından zarar veriliyor. Parkta zarar verilen şeyler sadece heykellerle de sınırlı değil. Doğru düzgün bir güvenlik önlemi alınmadığı için bazı kişiler parkta bulunan ağaçları bile yakmaya başladı. Dün yine küçük bir ağacın dibinde ateş yakan bazı kendini bilmezler, ağacın tamamen yanmasına neden oldu. Ağacın yandığını gören vatandaşlar ise bu duruma isyan etti. Bölge sakinleri bir an önce parkta güvenlik önlemlerinin alınmasını ve parka bir kamera sistemi yerleştirilmesini istiyor.