Hereke’nin en güzel yerlerinden olan sahil parkı bakımsızlıktan dökülüyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyelerinin yaptığı heykellerin de sergilendiği parkta, birbirinden güzel heykellere kendini bilmez kişiler tarafından zarar veriliyor. Parkta zarar verilen şeyler sadece heykellerle de sınırlı değil. Doğru düzgün bir güvenlik önlemi alınmadığı için bazı kişiler parkta bulunan ağaçları bile yakmaya başladı. Dün yine küçük bir ağacın dibinde ateş yakan bazı kendini bilmezler, ağacın tamamen yanmasına neden oldu. Ağacın yandığını gören vatandaşlar ise bu duruma isyan etti. Bölge sakinleri bir an önce parkta güvenlik önlemlerinin alınmasını ve parka bir kamera sistemi yerleştirilmesini istiyor.
Bugün 13:52 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:55 TSİ
Parktaki ağacı ateşe verdiler
Hereke sahil parkında bazı kendini bilmezler ağaçları yakmaya başladı. Bölge sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz