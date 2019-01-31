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Doğmenç, durup dururken başını derde soktu

İlimizde geniş bir kitle tarafından sevilen ve sayılan kaleci antrenörü Eşref Doğmenç, yeni sezon için 2.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile anlaşmıştı.

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İlimizde geniş bir kitle tarafından sevilen ve sayılan kaleci antrenörü Eşref Doğmenç, yeni sezon için 2.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile anlaşmıştı. Ancak başarılı teknik adam bu günlerde stresli günler yaşıyor. Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir

SÖZLER TUTULMADI, O DEVREYE GİRDİ…

Darıca GB’de bir çok kez söz verildiği halde, şirket yönetimi Antalya’da kamp yaptığı otele ödeme yapamamış, Sarı Yeşillilerin otelden kovulması gündeme gelmişti. Devre arasındaki Antalya kampına devam edebilmesi için sorumluluk alan kaleci antrenörü Eşref Doğmenç, 88 bin liralık senede bizzat imza atmış ve resmen skandal yaşanmıştı.

İSMAİLYOV “SORUN AŞILDI” DEMİŞTİ, AMA?..

Senede atılan imzanın ardından üç gün daha kamp yapabilen Darıca Gençlerbirliği’nde şirketin sahibi Azeri iş adamı Rauf İsmailyov, gazetemize yaptığı açıklamada, bu sorunun aşıldığını belirtmişti. Ancak gelinen noktadan durumun böyle de olmadığı öğrenildi. Sabah saatlerinde organizasyon şirketinden bir yetkili Eşref Doğmenç’e telefonla ulaştı ve senet ile ilgili sadece 5 bin liralık bir ödemenin yapıldığını belirtti.

KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Kamp organizasyon şirket yetkilisi “Eşref hocam!.. Bizler sizi çok seviyoruz ve siz aracı olduğunuz için Darıca Gençlerbirliği’nin kampına devam etmesini sağladık. Ancak aradan 3 hafta geçti ve 88 bin lira senet için sadece 5 bin liralık bir ödeme yapıldı. 11 Şubat’a kadar kalan miktar ödenmezse senede icra işlemi başlatmak zorundayız” dedi. Hal böyle olunca Doğmenç de kara kara düşünmeye başladı.

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