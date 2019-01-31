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Karamürselli Kadir Amca, yardım bekliyor

Karamürsel ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kadir Karasu, derme çatma barakada yaşam mücadelesi veriyor.

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Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde, elektriği ve suyu olmayan barakada yaşayan Kadir Karasu'ya, mahalleliler yardımda bulunuyor. Karasu, yaptığı açıklamada, barakada zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Yaşlılık maaşı olarak aylık 550 lira alıyorum, onun dışında hiçbir sosyal güvencem ve gelirim yok. Önceden hurda topluyordum, az da bir gelirim olurdu. Ancak yaklaşık 10 yıldır fıtığım var ve çok ilerlediği için ameliyat yapılmadı. Tedavisi mümkün değilmiş." ifadelerini kullandı. Karamürsel dışında bir yerde yaşamak istemediğini anlatan Karasu, "Daha önce Gölcük'te bir bakım evinde kaldım ancak orada yapamadım. Karamürsel dışına çıkmak istemiyorum. Devletimiz bana bir odalı ev tutarsa orada yaşamak isterim. Bu konuda devletimizden yardım bekliyorum." diye konuştu.

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