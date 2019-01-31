Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde, elektriği ve suyu olmayan barakada yaşayan Kadir Karasu'ya, mahalleliler yardımda bulunuyor. Karasu, yaptığı açıklamada, barakada zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Yaşlılık maaşı olarak aylık 550 lira alıyorum, onun dışında hiçbir sosyal güvencem ve gelirim yok. Önceden hurda topluyordum, az da bir gelirim olurdu. Ancak yaklaşık 10 yıldır fıtığım var ve çok ilerlediği için ameliyat yapılmadı. Tedavisi mümkün değilmiş." ifadelerini kullandı. Karamürsel dışında bir yerde yaşamak istemediğini anlatan Karasu, "Daha önce Gölcük'te bir bakım evinde kaldım ancak orada yapamadım. Karamürsel dışına çıkmak istemiyorum. Devletimiz bana bir odalı ev tutarsa orada yaşamak isterim. Bu konuda devletimizden yardım bekliyorum." diye konuştu.
Bugün 14:09 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:35 TSİ
Karamürselli Kadir Amca, yardım bekliyor
Karamürsel ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kadir Karasu, derme çatma barakada yaşam mücadelesi veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz