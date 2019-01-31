Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:19 TSİ- Spor G: Bugün 14:22 TSİ

Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL

Gebze Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Serap Çakır, ekonomik anlamda zor günler zamanlar Gebzespor’a 300 bin TL maddi yardımda bulundu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP’den Gebze Belediyesi Başkan Aday Adayı olan ve daha sonra partisinden istifa ederek Gebze Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Serap Çakır, ekonomik anlamda zor günler zamanlar Gebzespor’a 300 bin TL maddi yardımda bulundu. Çakır, ihtiyaçların karşılanması için 300 bin liralık çeki kulüp yönetimine sundu. Bu hareketi ile Gebzelilerin gönlünü fetheden Serap Çakır, “Gebzespor Gebze’nin en önemli markasıdır. Bu markaya sahip çıkmak ve desteklemek hepimizin görevidir. Gebzespor’umuza sonsuz başarılar diliyorum” dedi. Çakır ayrıca Pazar günü oynanacak Gebzespor - Batman Petrol karşılaşmasında stattaki yerini alacağını belirtti.

Bugün 14:19 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Merih Demiral, Sassuolo'da mask
Merih Demiral, Sassuolo'da
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4 mask
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı! mask
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı!
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1 mask
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1
Sonuna kadar mücadele! mask
Sonuna kadar mücadele!
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu mask
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL