MHP’den Gebze Belediyesi Başkan Aday Adayı olan ve daha sonra partisinden istifa ederek Gebze Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Serap Çakır, ekonomik anlamda zor günler zamanlar Gebzespor’a 300 bin TL maddi yardımda bulundu. Çakır, ihtiyaçların karşılanması için 300 bin liralık çeki kulüp yönetimine sundu. Bu hareketi ile Gebzelilerin gönlünü fetheden Serap Çakır, “Gebzespor Gebze’nin en önemli markasıdır. Bu markaya sahip çıkmak ve desteklemek hepimizin görevidir. Gebzespor’umuza sonsuz başarılar diliyorum” dedi. Çakır ayrıca Pazar günü oynanacak Gebzespor - Batman Petrol karşılaşmasında stattaki yerini alacağını belirtti.
Bugün 14:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
Serap Çakır’dan Gebzespor’a 300 bin TL
Gebze Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Serap Çakır, ekonomik anlamda zor günler zamanlar Gebzespor’a 300 bin TL maddi yardımda bulundu.
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Bugün 14:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz