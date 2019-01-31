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Mustafa Batgün'e son görev

Kocaeli'nin 17. dönem Anavatan Partisi milletvekillerinden Mustafa Batgün(83), Çarşamba günü hayatını kaybetti. Batgün, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kocaeli'nin 17. dönem Anavatan Partisi milletvekillerinden Karamürselli Mustafa Batgün (83), rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi  görüyordu. Batgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İzmit'te ikamet eden eski milletvekili Mustafa Batgün'ün cenaze namazı, bugün İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. İzmit Müftüsü Süleyman Küçük’ün kıldırdığı namazın ardından Mustafa Batgün’ün naaşı, toprağa verilmek üzere Karamürsel'in Çamçukur Köyü'ne gönderildi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Eski milletvekili Mustafa Batgün’ün Fevziye Camii’ndeki cenaze törenine, CHP Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AK Parti Eski İl Başkanı Mahmut Civelek, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.  Cenaze namazını İzmit İlçe Müftüsü Süleyman Küçük kıldırdı. Ekin EKEN

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Mustafa Batgün

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