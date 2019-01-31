Darıca için Elazığlılar devrede

Darıca Gençlerbirliği çok kritik saatlere girildi. An itibariyle transfer yasağını kaldıramayan Sarı Yeşilliler için bir süre önce görüşülen Elazığlı şirket, yeniden devreye girdi. Elde edilen bilgilere göre gelişmeler, anlaşmanın büyük ölçüde gerçekleştiği, gün içinde tüm imzaların atılabileceği yönünde. Dün gün boyu temaslar devam ediyordu. Öte yandan Karagümrükspor’un da başkanı olan Cengiz Günaydın ismi de sıcaklığını koruyor. Dar zaman diliminde nasıl bir birliktelik sağlanacak, hep birlikte görülecek.