Darıca Gençlerbirliği çok kritik saatlere girildi. An itibariyle transfer yasağını kaldıramayan Sarı Yeşilliler için bir süre önce görüşülen Elazığlı şirket, yeniden devreye girdi. Elde edilen bilgilere göre gelişmeler, anlaşmanın büyük ölçüde gerçekleştiği, gün içinde tüm imzaların atılabileceği yönünde. Dün gün boyu temaslar devam ediyordu. Öte yandan Karagümrükspor’un da başkanı olan Cengiz Günaydın ismi de sıcaklığını koruyor. Dar zaman diliminde nasıl bir birliktelik sağlanacak, hep birlikte görülecek.
Bugün 14:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:36 TSİ
Darıca için Elazığlılar devrede
Darıca Gençlerbirliği çok kritik saatlere girildi.
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Bugün 14:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz