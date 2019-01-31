Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:35 TSİ- Spor G: Bugün 14:38 TSİ

Mustafa Çulcu yeğenini kaybetti!

Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı, FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Eski Hakemi, TRT Spor yorumcusu Mustafa Çulcu’nun yeğeni Olcay Göksu 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı, FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Eski Hakemi, TRT Spor yorumcusu Mustafa Çulcu’nun yeğeni Olcay Göksu 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GÖNEN’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması geçiren ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 12 gün yoğun bakımda kalan Olcay Göksu tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi.Merhumun cenazesi Balıkesir Gönen Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olcay Göksu

olcay-goksu-1548934662.jpg?

1 ERKEK EVLADI SAHİBİYDİ

Kartepe’de ikamet eden ve ilimizde bir otomobil fabrikasında çalışan Merhum Olcay Göksu, Filiz Hanım ile evli ve 16 yaşında Gökay isminde bir evlat sahibiydi. Mustafa Çulcu’nun“Baba - oğul gibiydik” dediği Olcay Göksu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.

Bugün 14:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Merih Demiral, Sassuolo'da mask
Merih Demiral, Sassuolo'da
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4 mask
Yenidoğan Serdar gol yağdırdı: 0-4
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı! mask
Kocaelispor U-14 11’de 11 yaptı!
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1 mask
Yenidoğan ile İzmit FK yenişemedi: 1-1
Sonuna kadar mücadele! mask
Sonuna kadar mücadele!
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu mask
Yıldız Bayanspor kahvaltıda buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL