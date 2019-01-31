Mustafa Çulcu yeğenini kaybetti!

Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı, FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Eski Hakemi, TRT Spor yorumcusu Mustafa Çulcu’nun yeğeni Olcay Göksu 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GÖNEN’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Yüksek tansiyon nedeni ile beyin kanaması geçiren ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 12 gün yoğun bakımda kalan Olcay Göksu tüm çabalara rağmen hayata döndürülemedi.Merhumun cenazesi Balıkesir Gönen Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gönen Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olcay Göksu

1 ERKEK EVLADI SAHİBİYDİ

Kartepe’de ikamet eden ve ilimizde bir otomobil fabrikasında çalışan Merhum Olcay Göksu, Filiz Hanım ile evli ve 16 yaşında Gökay isminde bir evlat sahibiydi. Mustafa Çulcu’nun“Baba - oğul gibiydik” dediği Olcay Göksu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.