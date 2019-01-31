Harika maçın kazananı olmadı!..

Kocaeli’nin alt yapısı ile güçlü ve parlayan iki kulübü Kocaeli Güneşspor ile 41 Futbol Kulübü U-16 takımları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Müthiş bir çekişme içerisinde geçen maç 2-2 sona erdi.
GÜNEŞ 2-0 ÖNE GEÇTİ
Maçın ilk yarısında daha etkili olan Kocaeli Güneşspor, 20’de Hüseyin’in penaltıdan attığı golle 1-0 önde geçti. 41’de farkı 2’ye çıkaran gol Abdullah ile geldi. Geri adım atmayan 41 FK, 60’da Mehmet Akif’in penaltı golü ile farkı 1’e indirdi. Aynı takımdan Ensar 74’te skoru 2-2’ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve ayakta alkışlanacak ve 2-2 sona erdi. Bu skorun ardından ilk puan kayıplarını yaşayan 41 FK 6 maç sonunda puanını 16’ya çıkardı, Güneşspor ise haftayı 13 puanla kapadı. Önümüzdeki hafta Güneşspor ile Belediye Derincespor, 41 FK ile de Başaranspor karşılaşacak. Ahmet AKAY
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 2 41 FUTBOL KULÜBÜ: 2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-16 A)
HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Engincan Sevim***, Ahmet Yiğit Kaya***
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Berat***, Yusuf Emre***, Mertcan**, Muhammet***, Yunus**, Yusuf Ceylan**, Abdullah*** (Hakkı Tuna**), Yiğit***, Talha**, Hüseyin***, Ömer** (Furkan**)
41 FUTBOL KULÜBÜ: Can***, Ömercan***, Burak**, Umut**, Ali***, Mehmet Akif*** (Efe**), Yusuf*** (Ahmet Aliş**), Ensar***, Aykut** (Ahmet Yasin**), Eren** (Hasan**), Nazım** (Kerem**)
GOLLER: Hüseyin Dk.20 (P), Abdullah Dk.41 (Güneş), Mehmet Akif Dk.60 (P), Ensar Dk.74 (41 FK)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz