Harika maçın kazananı olmadı!..

Kocaeli’nin alt yapısı ile güçlü ve parlayan iki kulübü Kocaeli Güneşspor ile 41 Futbol Kulübü U-16 takımları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Müthiş bir çekişme içerisinde geçen maç 2-2 sona erdi.

GÜNEŞ 2-0 ÖNE GEÇTİ

Maçın ilk yarısında daha etkili olan Kocaeli Güneşspor, 20’de Hüseyin’in penaltıdan attığı golle 1-0 önde geçti. 41’de farkı 2’ye çıkaran gol Abdullah ile geldi. Geri adım atmayan 41 FK, 60’da Mehmet Akif’in penaltı golü ile farkı 1’e indirdi. Aynı takımdan Ensar 74’te skoru 2-2’ye getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve ayakta alkışlanacak ve 2-2 sona erdi. Bu skorun ardından ilk puan kayıplarını yaşayan 41 FK 6 maç sonunda puanını 16’ya çıkardı, Güneşspor ise haftayı 13 puanla kapadı. Önümüzdeki hafta Güneşspor ile Belediye Derincespor, 41 FK ile de Başaranspor karşılaşacak. Ahmet AKAY

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 2 41 FUTBOL KULÜBÜ: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-16 A)

HAKEMLER: Gökmen Ortak***, Engincan Sevim***, Ahmet Yiğit Kaya***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Berat***, Yusuf Emre***, Mertcan**, Muhammet***, Yunus**, Yusuf Ceylan**, Abdullah*** (Hakkı Tuna**), Yiğit***, Talha**, Hüseyin***, Ömer** (Furkan**)

41 FUTBOL KULÜBÜ: Can***, Ömercan***, Burak**, Umut**, Ali***, Mehmet Akif*** (Efe**), Yusuf*** (Ahmet Aliş**), Ensar***, Aykut** (Ahmet Yasin**), Eren** (Hasan**), Nazım** (Kerem**)

GOLLER: Hüseyin Dk.20 (P), Abdullah Dk.41 (Güneş), Mehmet Akif Dk.60 (P), Ensar Dk.74 (41 FK)