Kocaeli'nin deneyimli teknik adamlarından, Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Ramiz Soydaş dede, Ramiz Soydaş’ın eşi Filiz Hanım babaanne oldu. Ramiz Soydaş’ın gelini Öznur Hanım ve oğlu Yavuz Soydaş, erkek bebeklerine Mete Alp ismini verdi. Özel Aile Konak Hastanesi'nde Dünya’ya gelen Mete Alp’in sağlık durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi. Mete Alp’e bir ömür boyu sağlık, huzur, mutluluk ve bereket diliyoruz.