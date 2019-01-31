ADD, demokrasi şehitlerini andı

ADD Kocaeli Şubesi, Adalet ve Demokrasi Haftası’nın son gününde Yürüyüş Yolu üzerinde buluştu. CHP’li isimlerin de destek verdiği açıklamayı ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Sevim Pekyörür okudu. Toplumsal hafıza sergisi kapsamında öldürülen aydın isimlerden Prof. Dr. Muammer Aksoy, Eşref Bitlis, Çetin Emeç, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Abdi İpekçi, Turan Dursun, Mustafa Fehmi Kubilay, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, fotoğrafları ve özgeçmişleri ile sergilendi. Anmaya, ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, ADD Kocaeli eski Başkanı Taylan Katak, ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Sevim Pekyörür, dernek üyeleri, CHP’li Meclis Üyesi Aliye Hale Meriç de katıldı.

TÜRKİYE YASA BOĞULDU

Açıklamayı ADD Yahyakaptan Şube Başkanı Sevim Pekyörür okudu. Pekyörür, “31 Ocak 1990’da yine hainler iş başındaydı. Atatürkçü, ulusalcı, demokrat ve devrimci, hocaların hocası, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, evine girecekken apartmanın içinde vücuduna yönelen kurşunlarla şehit edildi. Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kuralı henüz 7 (yedi) ay olmuştu. Çalışmaları, çabaları belli ki karanlıktan beslenen güç odaklarını ürkütmüştü. Yok edilmesi gerekiyordu. Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Önemli bir toplumsal önder bedenen ortadan kaldırılmıştı” dedi.

‘AYDIN KATLİAMLARININ İLK HALKASI’

Muammer Aksoy cinayeti’nin 1980 sonrası aydın katliamlarının ilk halkası olduğunu belirten Pekyörür, “Cinayet aydınlatılabilseydi, sonraki aydın katliamları yaşanmayacaktı. Muammer Aksoy kimdi? Neler söylüyor, neler istiyordu. Dile getirdikleri kimleri rahatsız ediyor, çıkarlarına çomak sokuyordu? Muammer Aksoy; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temel değerlerine bağlıydı. Anayasa hukuku uzmanıydı. 1961 Anayasası’nı hazırlayanlardan biriydi. Katıksız bir ATATÜRKÇÜ idi. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu başkanıydı. ‘Tam bağımsız Türkiye’ özlemindeydi! ‘Ulusal petrol’ davasının en büyük savunmanıydı! Emperyalizme karşıydı! Emperyalist çıkarlara hizmet eden terör ve savaşlara karşıydı!” ifadelerini kullandı.

‘MUMCU DA AYNI KADERİ PAYLAŞTI’

Açıklamanın devamında Pekyörür, “Prof. Dr. Muammer Aksoy’un ölümünün ardından siyasiler her zamanki gibi üzüntülerini iletti. Cinayeti aydınlatma sözü verdiler. Fakat sonuç değişmedi. Bizce de malum olan hainler, açığa çıkartılmadı. Bir kez daha belirtiyoruz ki; Kurucu Genel Başkanımız Muammer Aksoy’un ‘gerçek katilleri’ çok uluslu tekeller ve içimizdeki işbirlikçileridir! Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülmesi en başta Uğur Mumcu’yu derinden etkiledi. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy için ‘Kalpaksız Kuva-yi Milliyecilerin son temsilcisiydi’ demişti. Muammer Aksoy cinayeti aydınlatılamadığı için, Uğur Mumcu da maalesef aynı kaderi paylaştı” şeklinde konuştu.

‘DÜŞÜNCELERİ MÜCADELEMİZDİR’

ADD adına açıklamayı yapan Pekyörür, “Bu ülkenin vatandaşlarının özgür ve onurla yaşamaları uğruna canlarını feda eden namuslu aydınlarımızın, Gerçek demokrasi şehitlerimizin anıları önünde saygı ile eğiliyor, bu ülkenin namuslu vatandaşlarının bir an önce uyanmasını ve ‘Tam bağımsız Türkiye’ özlemine kavuşmamızı diliyoruz. Değerli Atatürkçüler, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası olarak kabul edildi. Karanlık odaklar, hain planlarını uygularken geride milyonlarca Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı ve Uğur Mumcu’nun yetiştiğini tahmin edemediler. Karanlıktan ve kandan beslenen bu odaklar; yanlış hesap yaptılar. Yok ettikleri bedeni varlıklarıydı, düşünceleri mücadelemizde yaşıyor” diyerek konuşmasına devam etti.

‘DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ZAMANI’

“Ocak ayı, toplumsal hafızamızı yoklama zamanıdır” diyen Pekyörür sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

“Ocak ayı, acıları bal eyleyerek Atatürk Devrim ve İlkelerine, üniter devlet yapımıza, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye her ne pahasına olursa olsun sahip çıkma zamanıdır. Tüm yurtsever kurum ve kuruluşları, yurttaşlarımızı Atatürkçü Düşünce çatısı altında güç birliği yapmaya, karanlık güç odaklarına karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. 2019, Büyük Atatürk’ün eşsiz liderliğinde milli mücadeleye başlamamızın 100. ve Derneğimizin kuruluşunun 30. yılıdır. adalet ve demokrasi için mücadelenin tam zamanıdır.” Ekin EKEN