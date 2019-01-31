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Evyapport’tan Çobanbey’e yardım

Evyapport Limanı sponsorluğunda Körfez Kaymakamlığı, Körfez Hedise Evyap İlkokulu ve Derince Bekir Sıtkı Özel Ortaokulu tarafından, Suriye’nin Çobanbey bölgesinde bulunan Şehit Musa Özalkan Kültür Evi’ne yardım TIR’ı gönderildi.

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Evyapport Limanı sponsorluğunda Körfez Kaymakamlığı, Körfez Hedise Evyap İlkokulu ve Derince Bekir Sıtkı Özel Ortaokulu tarafından, Suriye’nin Çobanbey bölgesinde bulunan Şehit Musa Özalkan Kültür Evi’ne yardım TIR’ı gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Musa Özalkan’ın, Suriye’de isminin verildiği kültür evine Evyap Limanı’nda katkılarıyla Körfez Kaymakamlığı, Körfez Hedise Evyap İlkokulu ve Derince Bekir Sıtkı Özel Ortaokulu tarafından bir TIR dolusu gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yardımı gönderildi. Körfez’de bulunan Hedise Evyap İlkokulu bahçesinde TIR’a yüklenen yardımlar yola çıkarken düzenlenen törene, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, Evyap  Liman Genel Müdürü Ali Keskin, Evyap destek hizmetleri müdürü Sedat Topuz, Körfez Hedise Evyap İlkokulu müdürü Ufuk Işık Şanal, Derince Bekir Sıtkı Özel Ortaokulu müdürü Oruç Sulusaray ve toplanan malzemelerin taşınmasına yardım eden öğrenciler ile veliler katıldı.

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VASİYETLE HAREKET ETTİK

Programda konuşma yapan Körfez Hedise Evyap İlkokulu müdürü Ufuk Işık Şanal, “Biz bir işe başladık, kardeş okul olarak Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Musa Özalkan’ın vasiyeti gözümün önüne geldi. Bu yüzden kardeş okul olarak seçtik. Proje yazıp Kaymakam Bey’e teslim ettik. Kaymakam Bey’in desteğin desteğini yanımızda hep hissettik. Derince’de okul müdürüme sundum, kendisi de Derince ayağını yürüttü” dedi.

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HER AN YANIMIZDA OLDULAR

Sözlerini sürdüren Hedise Evyap İlkokulu Müdürü Ufuk Işık Şanal, “Bu yardım herkesin katılımı ile yapıldı.  Biz büyük bir milletiz. Bölgede durum ortadadır. TIR’ımız akşamüstü Kilis’e yola çıkmış olacak biz de yarın bölgeye çıkacağız. Evyapport’a da çok teşekkür ediyoruz. Sadece bu konuda değil okulumuzun her zaman yanında oldular. Eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HAYIRSEVERLER BİZE YARDIMCI OLDU

Daha sonrasında söz alan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can: ”Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Musa Özalkan’ın vasiyetine istinaden orada yapılan kültür merkezine yardım yapmak istediniz. Bu projeye hayırseverler, okul aile birliği ve Evyapport’ta görev alan arkadaşlarımız ve birçok kişi bizlere yardımcı oldu” sözlerini kullandı.

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MİLLİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ

“Türkiye Cumhuriyeti kural olarak bu bölgede düşenin ayağa kaldırılmasında, başı derde girenin sorunlarının çözülmesinde yardımcı görev alıyor” diyen Can, “Ülkemiz diğer ülke vatandaşlarının sıkıntılarının giderilmesinde hayır işlerini ve milli vazifeleri yerine getiren bir fonksiyon görüyor. Bugün de böyle milli görevimizi yerine getiriyoruz. Bu güzel işi yapan herkese burada teşekkür etmek istiyorum” dedi. Ekin EKEN

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