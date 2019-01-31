Değirmende Halk Müziği Korosu’ndan "Kış Konseri"

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Değirmendere Türk Halk Müziği’nin kış konseri, Gölcüklüler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi. Katılımcılar, kışın tadını dinledikleri Türk Halk Müziği ile daha derinden hissettiklerini aktardı. Geleneksel hale geldiği belirtilen etkinlik, Değirmendere Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Emrullah Erçelik yönetimindeki Gölcük Belediyesi Değirmendere Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden değerli 16 parçayı halk müziği severlere seslendirdi. Gecede koronun yanında, solistler de sahne aldı. Katılımcılar, dolu dolu vakit geçirdiklerinin altını çizerek, güzel bir gece geçirdiklerini söyledi.