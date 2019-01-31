Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Değirmendere Türk Halk Müziği’nin kış konseri, Gölcüklüler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi. Katılımcılar, kışın tadını dinledikleri Türk Halk Müziği ile daha derinden hissettiklerini aktardı. Geleneksel hale geldiği belirtilen etkinlik, Değirmendere Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Emrullah Erçelik yönetimindeki Gölcük Belediyesi Değirmendere Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden değerli 16 parçayı halk müziği severlere seslendirdi. Gecede koronun yanında, solistler de sahne aldı. Katılımcılar, dolu dolu vakit geçirdiklerinin altını çizerek, güzel bir gece geçirdiklerini söyledi.
Bugün 15:19 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 15:21 TSİ
Değirmende Halk Müziği Korosu’ndan "Kış Konseri"
Gölcük Belediyesi Konservatuarı Değirmendere Türk Halk Müziği Korosu Değirmendere Kültür Merkezi’nde ağırladıkları misafirlerine kış konseri verdi.
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Bugün 15:19 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz