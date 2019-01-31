Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:20 TSİ- Eğitim G: Bugün 15:21 TSİ

Bilgi Evleri, bilim insanları yetiştiriyor

Kartepe Belediyesi bünyesinde yer alan Bilgi Evleri, bilimsel konulara meraklı Kartepeli çocukları ağırlayarak, meraklarını gidermeyi amaçlıyor. Geleceğin bilim insanları,  bilgi evlerinde deneyler gerçekleştiriyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe Belediyesi’nin çocukların donanımlı yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği bilgi evlerinde eğitimler devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmalarında, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren bilimsel eğitimler veriliyor. Etkinliklerde çocukların dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri amaçlanıyor.

İNCELEME YAPIYORLAR

Rahmiye İbn-i Sina Bilgi Evi’nde, Newtonsal Olmayan Akışkanlar Deneyi gerçekleştirilirken, öğrenciler su ile mısır nişastası karışımından elde ettikleri akışkan maddeyi inceledi. Eşme Mimar Sinan Bilgi Evi’nde ise yanardağın lav püskürtmesini gözlemleyen öğrenciler yanardağlar hakkında bilgiler edinirken, tarih öncesi çağlar ve yanardağların geçmişte yarattığı etkiler hakkında bilgi sahibi oldu.

Bugün 15:20 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel liselerle ilgili çok net bir yol haritasına sahibiz mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Temel liselerle ilgili çok net bir yol haritasına sahibiz
BİLNET Okulları “Giriş ve Bursluluk Sınavı” sonuçları açıklandı mask
BİLNET Okulları “Giriş ve Bursluluk Sınavı” sonuçları açıklandı
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılacak mask
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılacak
Tuncay Emir, Fatoş öğretmenini unutmadı mask
Tuncay Emir, Fatoş öğretmenini unutmadı
Wellborn ile Zübeyde Hanım MTAL arasında protokol imzalandı mask
Wellborn ile Zübeyde Hanım MTAL arasında protokol imzalandı
Eğitim- Sektör İşbirliği protokolü imzalandı mask
Eğitim- Sektör İşbirliği protokolü imzalandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL