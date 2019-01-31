Bilgi Evleri, bilim insanları yetiştiriyor

Kartepe Belediyesi’nin çocukların donanımlı yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği bilgi evlerinde eğitimler devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmalarında, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren bilimsel eğitimler veriliyor. Etkinliklerde çocukların dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri amaçlanıyor.
İNCELEME YAPIYORLAR
Rahmiye İbn-i Sina Bilgi Evi’nde, Newtonsal Olmayan Akışkanlar Deneyi gerçekleştirilirken, öğrenciler su ile mısır nişastası karışımından elde ettikleri akışkan maddeyi inceledi. Eşme Mimar Sinan Bilgi Evi’nde ise yanardağın lav püskürtmesini gözlemleyen öğrenciler yanardağlar hakkında bilgiler edinirken, tarih öncesi çağlar ve yanardağların geçmişte yarattığı etkiler hakkında bilgi sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz