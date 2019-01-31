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Dünya Gümrük Günü’nü, huzurevinde kutladılar

Her yıl düzenli olarak kutlanan Dünya Gümrük Günü bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Marmaralı Gümrükçüler, Tavşancıl Huzurevi’ne giderek, burada barınan yaşlılarla kahvaltı etti.

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Gümrük İşbirliği Konseyi ismiyle kurulan örgüte 17 ülke ile ilk toplantısını 26 Ocak 1953’De yapmıştı, işte bu yüzden her yıl 26 Ocak, Dünya Gümrük Günü olarak günü kutlanıyor. Türkiye ise protokolü 3 gün sonra 29 Ocak 1953’te imzalayarak birliğe dahil oldu. Bu sebeple, gümrük günü etkinlikleri, Türkiye’nin de protokole dahil olması ile birlikte 29 Ocak’a kadar kutlanmaya devam ediyor. Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü, Evyap Liman İşletmeciliği işbirliği ile gümrük gününü kutladı. Etkinlikler kapsamında, gümrükçüler Tavşancıl’da hizmet veren huzurevinin sakinleri ile bir araya gelerek, kahvaltı etti.

YOĞUN KATILIM

Dünya Gümrük Günü etkinliklerine katılımın yoğun olduğu aktarıldı. Huzurevi sakinleri ile yapılan kahvaltıya,  Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, idareciler ile Tasfiye İşletme Müdürlüğü personelleri katıldı. Organizasyonda, huzurevi sakinleri ile bir araya gelen gümrükçüler, yaşlılarla vakit geçirerek, onları unutmadıklarını gösterdi. Âşık Taner Öztürkoğlu, Fatih Çetin ve Ozan Cefakâr’ın sahne aldığı organizasyona, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı İhsan Merdanoğlu’nun günün anısında yazdığı şiir damga vurdu. Gümrükçüler, etkinlik sonunda huzurevi sakinlerine hediye takdim ederek ellerini öptü.

Bugün 15:24 TSİ - Yaşam

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