TESUD Gölcük, Altıntaş’ı ziyaret etti

Önceki Pazar gerçekleştirdiği tek adaylı kongrede, mevcut başkanları E. Dz. Alb. M. Metin Akyol’u yeniden seçen TESUD, yeni yönetimini Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’a tanıttı. 5. Olağan Kongrede yerini koruyan mevcut başkan M. Metin Akyol ve yönetiminde yer alan; 2. Başkan E.Dz. Alb. Mehmet yıldız, Genel Sekreter E. Dz. Alb. Z. Murad Uygunel, Muhasip Üye E. Dz. Bnb. Selim Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi E.Dz. Alb. Kemal Enginsel, Altıntaş’a yapılan ziyarette hazır bulundu. TESUD yönetimi, Kaymakam Altıntaş ile buluşmalarında, çalışmaları hakkında bilgi de verdi.



KARŞILIKLI TEŞEKKÜR

Ziyaret sırasında düşüncelerini dile getiren iki tarafta ziyaretten dolayı memnun olduklarını, bu tarz buluşmaların Gölcük adına yararlı olduğunu vurguladı. TESUD Gölcük Şubesi Başkanı Metin Akyol ve Yönetimi, Kaymakam Altıntaş’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Kaymakam Altıntaş’ta, TESUD üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Altıntaş, TESUD üyelerine kongrenin ardından gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar dilediğini aktardı.