Kartepe Belediyesi, çocukların eğitsel, kültürel ve sosyal becerilerini geliştirmek adına yürüttüğünü belirttiği çalışmalara devam ediyor. Kartepe Belediyesi, çocukların yoğun bir eğitim dönemi geçirdiği ve dinlemeyi hak ettiklerini söyleyerek, Kartepeli çocukları beyazperdenin önünde bir araya getirdi. Özel bir alış veriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Acısu Abdülhamit Han ve Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evleri öğrencileri katıldı. Kartepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yaşamın her alanında çocuklarla yan yana olan Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, çocuklarla büyüyor ve birlikte geleceğe yürüyor. Bu bağlamda atölye faaliyetleri, tiyatro gösterimi, film gösterimi, bilim- fen etkinlikleri gibi pek çok çalışmaları ile çocuklarda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.
Kartepeli çocuklar, sinemada buluştu
Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, Acısu Abdülhamit Han ve Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evleri öğrencilerini sinema etkinliği sayesinde bir araya getirdi.
Kartepe Belediyesi, çocukların eğitsel, kültürel ve sosyal becerilerini geliştirmek adına yürüttüğünü belirttiği çalışmalara devam ediyor. Kartepe Belediyesi, çocukların yoğun bir eğitim dönemi geçirdiği ve dinlemeyi hak ettiklerini söyleyerek, Kartepeli çocukları beyazperdenin önünde bir araya getirdi. Özel bir alış veriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Acısu Abdülhamit Han ve Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evleri öğrencileri katıldı. Kartepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yaşamın her alanında çocuklarla yan yana olan Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, çocuklarla büyüyor ve birlikte geleceğe yürüyor. Bu bağlamda atölye faaliyetleri, tiyatro gösterimi, film gösterimi, bilim- fen etkinlikleri gibi pek çok çalışmaları ile çocuklarda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.
Bugün 15:26 TSİ - Kültür-Sanat
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz