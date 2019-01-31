Kartepeli çocuklar, sinemada buluştu

Kartepe Belediyesi, çocukların eğitsel, kültürel ve sosyal becerilerini geliştirmek adına yürüttüğünü belirttiği çalışmalara devam ediyor. Kartepe Belediyesi, çocukların yoğun bir eğitim dönemi geçirdiği ve dinlemeyi hak ettiklerini söyleyerek, Kartepeli çocukları beyazperdenin önünde bir araya getirdi. Özel bir alış veriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Acısu Abdülhamit Han ve Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evleri öğrencileri katıldı. Kartepe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yaşamın her alanında çocuklarla yan yana olan Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, çocuklarla büyüyor ve birlikte geleceğe yürüyor. Bu bağlamda atölye faaliyetleri, tiyatro gösterimi, film gösterimi, bilim- fen etkinlikleri gibi pek çok çalışmaları ile çocuklarda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” denildi.

