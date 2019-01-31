Kocaeli Devlet Hastanesinde yatmakta olan Gülseren Dilek adlı hastaya A RH Negatif (-) kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenlerin 0532 622 52 67 nolu telefondan Diler Dilek ile iletişime geçmesi rica olunur.
Bugün 15:27 TSİ- Sağlık Güncelleme: Bugün 15:35 TSİ
Acil! A RH Negatif (-) kana ihtiyaç var
Kocaeli Devlet Hastanesinde yatmakta olan Gülseren Dilek adlı hastaya A RH Negatif (-) kan gerekmektedir.
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Bugün 15:27 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz