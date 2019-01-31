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Bugün 15:27 TSİ- Sağlık G: Bugün 15:35 TSİ

Acil! A RH Negatif (-) kana ihtiyaç var

Kocaeli Devlet Hastanesinde yatmakta olan Gülseren Dilek adlı hastaya A RH Negatif (-) kan gerekmektedir.

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Kocaeli Devlet Hastanesinde yatmakta olan Gülseren Dilek adlı hastaya A RH Negatif (-) kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenlerin 0532 622 52 67 nolu telefondan  Diler Dilek ile iletişime geçmesi rica olunur.

Bugün 15:27 TSİ - Sağlık

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