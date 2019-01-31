İYİ Parti'nin Çayırova adayı belli oldu!

24 Haziran’da İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından kurulan Millet İttifakıyla, 31 Mart’ta yerel seçimlere girilmesi kararı geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. İttifak kapsamında 3 ilçe ve büyükşehir belediye başkan adaylığı İYİ Parti’ye bırakılırken, 8 ilçe CHP’nin olmuştu. Bu kapsamda İYİ Parti’ye bırakılan Çayırova’nın Belediye Başkan adayı İlhami Bayrak oldu.

MHP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden Çayırova Belediye Başkan Adayı olan iş adamı İlhami Bayrak, MHP’den 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkan aday adayı olmuştu. Aday adaylığından geri çekilen İlhami Bayrak, İYİ Parti’nin Çayırova Belediye Başkan Adayı oldu. Bayrak, İl Başkanı Şanbaz Yıldız ile görüşme gerçekleştirerek el sıkıştı. Selin BECER