Gönül: Meslek odaları hazinedir

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimini ziyaret etti. Oda binasında gerçekleşen programda odanın eski başkanı Tolga Ok ve üyeler katıldı. Buluşmada konuşan başkan adayı Gönül, “Gönül belediyeciliği diyoruz, bu ifade sözde kalmayacak. Milletvekili olmadan önce de telefon numaram aynıydı şimdi de aynı olacak” dedi.

“MESLEK ODALARININ ÖNEMİ”

Konuşmasında kendisinin de mimar olduğunu dile getiren başkan adayı Gönül, “Meslek odalarını çalışmaları, tecrübeleri ve nitelikli insan kaynakları açısından bir hazine olarak görüyoruz. Mutlaka faydalanılması gerektiğini düşünüyoruz. Belediyemiz ile İMO arasındaki bağın güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle kentsel dönüşüm, deprem yönetmeliği ve benzeri konularda neler yapabileceğimizi karşılıklı değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.