Hürriyet: Kenti eşitlikle yöneteceğiz

CHP İzmit Belediyesi Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim çalışmaları kapsamında başkanlığını Sami Durmuşoğlu’nun yaptığı Kocaeli Trabzonlular Derneği’ni ziyaret etti. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, meclis üyeleri Veli Beyaztaş, Ersin Albayrak, Özgür Yılmaz ve iki partiden yöneticiler, ziyaret sırasında başkan adayı Hürriyet’e eşlik etti.

“HUZUR İÇİNDE YAŞAYALIM”

Ziyarette konuşan başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, milletvekili ya da belediye başkanlığında, çözüm bekleyen vatandaşlarla kendilerini arayabilme cesaretinin verilebilmesi gerektiğini dile getirdi. Hürriyet, “Bu kentte huzurlu yaşayabilmek istiyorum. Herkes bu kentin olanaklarından ortak bir şekilde yararlanabilmeli. Bugüne kadar işini gördüğümüz hiçbir insana hangi partidensin diye sormadım. Böyle devam edeceğim” dedi.

“SORUNLAR NEDEN ÇÖZÜLMÜYOR?”

Belediye başkanlığını kazanması halinde herkese adil ve eşit bir şekilde hizmet edeceklerini belirten Hürriyet, “Bu kentte büyük bir ayrıştırma var. Hizmetse herkese eşit ve adil hizmet etmek gerekiyor. Bu kentin bütçesi büyük, sanayisi, dağı, gölü, denizi her türlü imkanı var. Yerelde genelde iktidar gücü var. O zaman vatandaş olarak sorarım, sorunlar neden çözülmüyor? Bu kenti hatalarla yönetiyorlar” dedi.

“EŞİTLİK ANLAYIŞIMIZ OLACAK”

İzmit’in vizyonsuz bir kent haline getirildiğini de sözlerine ekleyen Hürriyet, şöyle konuştu: “Bu ilçeyi kasaba görüntüsüne getirdiler. Her bireyin ve kitlenin ortak yararlanacağı alanlar olmalı. Biz eşitlik yaratan bir anlayışla bu kenti yönetmeye talibiz.” İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ise konuşmasında Fatma Kaplan Hürriyet’in, milletvekilliği görevini layığı ile yerine getirdiğini, kendisinin belediye başkanlığında da aynı başarılarını sürdüreceğini dile getirdi.