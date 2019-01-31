Dursun: 31 Mart’ta el ele kazanacağız

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Millet İttifakı’nın ilçedeki belediye başkan adayı Av. Recep Dursun ile birlikte İYİ Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Buluşmada konukları ile yakından ilgilenen ev sahibi ilçe başkanı Özhan Öztürk, “İlçemizdeki adaylık Recep beye hayırlı olsun. Tabanımızda bir sıkıntı bulunmuyor. Kendisini her halükarda destekleyeceğiz” dedi.

“ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI”

İki partinin ikinci kez ittifak yaptığını dile getiren CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz ise, “Ümit ediyorum ki bu ittifak Gebze’de sonuç verecektir. Belediyeyi güç birliğiyle kazanacağız. Değişim ve dönüşümün yerel yönetimlerle başlayacaktır. Bu değişimin Gebze’de yaşanmasının gerekliliğine inananlardanım. Gebze değişirse Türkiye değişir. Gebze, Türkiye’nin aynasıdır” şeklinde konuştu.

“SORUMLULUK ALDIK”

Millet İttifakı’nın Gebze adayı Recep Dursun ise, “Bizler inandık ve bir yola çıktık. Biz sadece bir seçim ittifakı kurmadık. Bizler Türkiye’nin geleceğini kurtarmak için bir araya geldik. Gebze’nin yaşanabilir kent olması için sorumluluk alıp yola çıktık. 31 Mart seçimlerini kazanacağız. Bunun için seçim gününe kadar gece gündüz demeden çalışacağız” diye konuştu.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI!

Şehit ve gaziler üzerinden siyaset yapılmasını uygun bulmadığını da sözlerine ekleyen dursun, “Biz bu kişilerin haklarının teslim edilmesini istiyoruz. 1 Nisan’da göreve geldiğimiz zaman şehit ailelerimize mülkiyet edinmelerini sağlayacağız. Oturdukları arsalar belediyeye aitse bedelsiz olarak onların olacak. Bu topraklar için bedel ödeyenlere bizlerin de bedel ödemesi gerekiyor. Onları unutmayalım” dedi.