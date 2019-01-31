EYT’lilerden Çakır'a ziyaret

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Temsilciliği, Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır'ı ziyaret etti. Ziyarette temsilcisi Engin Dengiz'e, Aşkın Aksu ve Desim Duran da eşlik etti. Yapılan görüşmede geçmişe dönük olarak uygulanan yasa nedeniyle, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ile mağdur olduklarını ifade eden EYT Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası Temsilcisi Engin Dengiz, erken emekliliğin derdinde olmadıklarını söyledi.

ÇAKIR’DAN DESTEK

Dengiz, “Bizim tek amacımız elimizden alınan hakları geri almaktır” dedi. Dengiz ayrıca, bağımsız belediye başkan adayı Serap Çakır'a da başarılar diledi. Başkan adayı Çakır ise, “Her zaman olduğu gibi hak arayanların yanındayım” dedi. Bu EYT’liler, 10 Şubat'ta Ankara'da yapılacak eşlem öncesinde 3 Şubat'ta Gebze Zümrüt Düğün Salonu'nda saat 14.00'da bir araya gelerek değerlendirme yapacak.