Dalkılıç için büyük gün pazar

Saadet Partisi’nin ilimizdeki en fazla iddialı olduğu bölgelerden biri olan Dilovası’nda hafta sonu oldukça yoğun geçecek. Partinin ilçedeki belediye başkan adayı olan Ercan Dalkılıç’ın tanıtımı, 3 Şubat Pazar günü saat 15.00’te, Yıldırım Düğün Salonu’nda düzenlenecek program ile yapılacak. SP Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, pazar günü adaylarını değil, ilçenin yeni belediye başkanını tanıtacaklarını söyledi.

CEPSİZ CEKET SLOGANI

“Cepsiz Ceketliler” parolasıyla yola çıktıklarının altını çizen ilçe başkanı Türel, “Cepsiz Ceket ifadesi sadece bir moda terimi değildir. Bu aynı zamanda siyasetin yeniden formatlandığı, adeta revize edildiği yeni bir akım haline geldi. 31 Mart seçimlerinde halkımız artık çalıyorlar, ama çalışıyorlar fikrinden ziyade çalmadan çalışacak olan kişileri seçecek. Cepsiz Ceket derken biz bunu ifade ediyoruz” dedi.

HALKA ÇAĞRI YAPTI

Belediye başkan adaylarında ve seçilecek başkanlarda ‘cebime koy’ mantığının olmayacağını söyleyen türel, şöyle konuştu: “Bu yüzden tüm aday tanıtımlarında aday değil belediye başkanlarımızı tanıtıyoruz. Bu hayati ana şahit olmak için tüm Dilovası halkını pazar günü Yıldırım Düğün Salonu’na bekliyoruz. Halkımızı başkan adayımız Ercan Dalkılıç’ın yanında olmaya, yaşadıkları kenti beraber yönetmeye davet ediyoruz.”